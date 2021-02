Oops, Liviu Vârciu a comis-o. Începutul anului 2021 nu a fost cel mai reușit pentru fostul concurent de la Asia Express. Celebrul artist a avut parte de anumite probleme în traficul din București. După ce și-a pierdut cheile de la mașină și i-a fost luat talonul de la mașină, Liviu Vârciu a avut parte de o nouă lovitură din partea organelor legii. Despre ce este vorba. Fanilor de pe Instagram nu le-a venit să creadă.

Se spune că așa cum îți începi anul vei avea noroc restul celor 11 luni. Dacă este adevărat, atunci Liviu Vârciu nu are parte de prea mult baftă. Îndrăgitul artist a avut probleme mari în trafic. După ce și-a pierdut cheile de la mașină, concurentul de la Te Cunosc de Undeva a primit o nouă lovitură. Liviu Vârciu a rămas fără carnet, după ce polițiștii i-au luat talonul de la mașină, pe motivul că avea ITP-ul expirat.

„Dragii mei, am o veste proastă. Mi-am pierdut cheia de la mașină pe pârtie, ajutați-mă! Dacă cineva găsește o cheie neagră, pe Pârtia Lupului, scieți-mi și mie în particular, vă rog!”, a spus Liviu Vârciu pe pagina sa de Instagram, vizibil afectat de cele întâmplate”, declara Liviu Vârciu, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Ce probleme mari a avut Liviu Vârciu în trafic. Chiar dacă aceste lucruri ar fi putut să-l demoralizeze pe carismaticul cântăreț, iubitul Andei Călin a încercat să rămână optimist și cu zâmbetul de buze, așa cum ne-a obișnuit de aproape 20 de ani. Liviu Vârciu și-a ținut fanii la curent cu tot ce a pățit, printr-o postare pe InstaStory în care le-a mărturisit admiratorilor săi ce s-a întâmplat. Se pare că artistul se afla într-o minivacanță în Suceava când a rămas pieton. Partea bună este că partenerul Ralukăi de la Te Cunosc de Undeva nu și-a pierdut simțul caracteristic al umorului, spunând că va „face ceva pe sistem nervos”.

„Știți că am pierdut cheia, am pierdut și talonul. Mi l-au luat. Cică ITP expirat, știți că nu vine niciodată una singură (n.r o problemă), mi-au luat talonul. Aia e, mergem înainte. Fraților, am ajuns la Suceava, într-o mini-vacanță și nu glumesc, absolut nimic. Să nu credeți că e vreun scenariu. Mi-au luat permisul. O să fac ceva pe sistem nervos. Am rămas fără cheie, fără talon, acum am rămas și fără permis”, a spus Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.