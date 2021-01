Ce a pățit Liviu Vârciu după ce a mers la munte. Recompensa oferită de vedeta TV

Liviu Vârciu a plecat într-o inspecție la munte, cu partenera sa și Pepe, însă nu urșii i-au făcut probleme, ci mașina. Vedeta le-a cerut fanilor ajutorul, pe Instagram.

Liviu Vârciu, probleme la munte. Oferă recompensă pentru cine îl salvează

Vedeta Antena 1 și-a luat partenera, pe Anda Călin, și unul dintre cei mai buni prieteni, Pepe, și a dat o fugă la munte, acolo unde a stat până la lăsarea nopții pe pârtie. S-a distrat, a făcut mișcare, s-a bucurat de zăpadă, însă omul vine, dar mai și pleacă. De atâta frenezie, prezentatorul TV a pierdut din vedere obiectele personale, motiv pentru care, atunci când lumea îi era mai dragă, s-a trezit fără cheia de la mașină, deci blocat în munți.

După lungi căutări, fără rezultat însă, el a decis să apeleze la admiratorii lui din mediul virtual, în speranța că poate unii dintre ei se află de asemenea la munte și-l pot ajuta.

„Dragii mei, am o veste proastă. Mi-am pierdut cheia de la mașină pe pârtie, ajutați-mă! Dacă cineva găsește o cheie neagră, pe Pârtia Lupului, scieți-mi și mie în particular, vă rog!”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Apelul nu a ajutat prea mult, căci Vârciu tot fără cheie a rămas, dar un prieten de la București i-a trimis cheia de rezervă rapid. Cel care l-a dus până la mașină a fost bunul lui amic, Pepe. Recompensa a rămas, însă, valabilă, vedeta promițând că cine o găsește este ca și cinstit.

Și-a luat apartament

„Eu am făcut o greșeală când am fost mic și am făcut foarte mulți bani și nu am investit să-mi iau și eu un apartament. Am stat în chirie foarte mult timp și nu vreau ca ai mei copii să treacă prin ce am trecut eu. Doar apartament, atât, să nu crezi că răsfățul e prea mare.

Pentru fete iau apartamentul, nu pentru cea mare sau cea mică, că poate până crește cea mică, cea mare se mărită și pleacă. Apartamentul va fi pe numele meu, că femeile acum, în general, e ceva în aer și voi nu mai judecați cum trebuie. Nu iau apartamentul pe numele fetelor că vin mamele și…Mamele să facă ce au făcut până acum, că au făcut foarte bine”, a povestit cântărețul la Antena Stars.