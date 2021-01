La cine a apelat Liviu Vârciu pentru a face bani. E ultima persoană la care te așteptai

Liviu Vârciu și-a uimit din nou fanii. După ce zilele trecute a anunțat pe Internet că-și vinde mașina, problemele sale cu banii fiind constante și cunoscute, artistul și-a informat publicul că se alătură vedetelor care au luat calea Youtube-ului. Însă nu singur, ci alături de prietenul Dorian Popa, cu mult mai urmărit în această industrie, semn că prezentatorul TV a știut alături de cine va trage lozul câștigător.

Liviu Vârciu se lansează pe Youtube. Cel care a dat din casă a fost Dorian Popa, care îl și ajută să evolueze pe această platformă. Mai mult, acesta le-a promis internauților că urmează curând noutăți, alături de un aspect diferit al contului.

Artistul are unul dintre cele mai mari canale de Youtube din România și este urmărit de milioane de oameni. În ultima vreme au fost foarte mulți cei care l-au atacat pe Internet, astfel că vedeta a decis să publice câți bani face pe lună din înregistrările pe care le postează pe canalul său.

De exemplu, în septembrie, pentru 21,8 milioane de vizualizări a primit suma de 10.092 de dolari. Pe de altă parte, trebuie menționat că solistul mai câștigă bani și din campanii, iar într-o lună bună ar putea câștiga doar din Youtube și 20.000 de dolari. În plus, la aceste venituri se adaugă și participările sale la evenimente private, concerte și apariții la diferite emisiuni.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, Dorian Popa (Sursa: ȘTIU – Aleph News)