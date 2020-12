În ce stare se află Liviu Vârciu. Momente cumplite pentru artist: este oribil ce i s-a întâmplat (exclusiv)

Din cauza coronavirusului, Liviu Vârciu a petrecut Crăciunul izolat de familia sa, într-o cameră din vilă. Acum, se pare că artistul v-a putea să își petreacă noaptea de Anul Nou alături de iubita lui și ce doi copii.

Liviu Vârciu a povestit că a ieșit din izolare și că se simte puțin mai bine. Cu toate acestea va avea de tras în următoarea perioadă din cauza coronaviruslui care l-a îngenuncheat.

“Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează”, a declarat Liviu Vârciu, în exclusivitate pentru Impact.ro.