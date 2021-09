Liviu Vârciu, despre viața cu soție și copii. Cât de multe s-au schimbat în viața vedetei

Cuceritorul Liviu Vârciu s-a făcut băiat cuminte, de casă, de când a întâlnit-o pe frumoasa Anda Călin, bruneta care i-a dăruit și doi copii. Ce spune celebrul artist despre viața de familist și cum i s-a schimbat întregul univers de când este tatăl a trei copii.

La 40 de ani, Liviu Vârciu pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Chipeșul actor este unul dintre cei mai exuberanți, îndrăgiți, cuceritori și simpatici artiști din România. A cucerit publicul român de mai bine de 20 de ani, de pe vremea când cânta în trupa L.A., alături de Aurel și Adrian, iar acum se bucură de o carieră de succes în televiziune și o familie fericită și împlinită.

Fiind cunoscut drept unul dintre cei mai cuceritori bărbați din showbizul românesc, zilele de burlăcie ale lui Liviu Vârciu sunt istorie. De când a cunoscut-o pe Anda Călin, partenera lui de viață și femeia care i-a furat inima, viața fostului finalist de la Asia Express s-a schimbat radical.

Iubita lui i-a dăruit doi copii superbi, care sunt lumina ochilor săi. Liviu Vârciu este tată cu normă întreagă și spune că viața lui este completă. Pe lângă cei doi copilași pe care îi are cu Anda Călin, Liviu Vârciu mai are o fiică de 20 de ani. Carmina este rodul unei iubiri din tinerețe ale cântărețului.

„E greu tare să faci copii. Faceți copii, dar e complicat. Eu nu-i înțeleg pe ăia care se despart, au doi copii și stau într-un apartament de două camere sau o garsonieră. Nu ai cum să o iubești atât de mult, sigur ai un interes la ea. Eu am o casă. Mai țipă ăla, urlă fii-mea, ăla vrea nu știu ce, aia nu știu ce, nici doamnei nu mai poți să îi dai un pup că se urcă ăla pe tine. Tot din interes ai, să vină la bătrânețe să îți dea o cană cu apă”.

Liviu Vârciu trăiește cele mai frumoase momente de când a devenit tată pentru a treia oară. Deși regretă faptul că nu a putut fi alături de Carmina, fiica lui cea mare, în primii ei ani de viață atât de mult precum și-ar fi dorit, artistul recuperează acum la ceilalți doi prichindei, Anastasia și Liviu Matei.

„Sentimentul pe care eu l-am trăit… Eu nu am simit în viața mea iubirea asta. Cu fii-mea cea mare a fost mai complicat, nu am stat mereu bot în bot cu ea. O iubesc, e viața mea, e sufletul meu, pentru că a fost primul meu copil, eu eram un copil, aveam 20 de ani, când am facut-o.

Dar cu cea mijlocie, cu Anastasia…Doamne, nu se poate așa ceva, mă ia de la stomac, știe exact ce „butoane” să apese. Sunt alte trăiri. Sentimentul pe care îl am față de copii e ceva…”, a declarat Liviu Vârciu la Antena Stars.