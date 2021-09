Coșmarul prin care a trecut Liviu Vârciu când a avut covid: “M-a distrus pe interior. Ficatul e praf” (Exclusiv)

Liviu Vârciu a trecut printr-un adevărat coșmar când a avut covid. Artistul a mărturisit că în urma investigațiilor făcute ulterior, s-a ales cu o pată pe plămâni, dar și cu probleme la ficat, chiar dacă făcuse o formă ușoară a bolii, care nu a necesitat spitalizarea.

La câteva luni de la acest hop din viața sa, artistul a spus care este în prezent starea sa de sănătate.

„Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai uşoară de Covid, dar chiar şi aşa, analizele mi-au ieşit rău şi când am fost depistat pozitiv şi acum.

Nu am avut gust şi miros. Acum ficatul e praf şi am rămas cu o pată pe plămâni. Plus că obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează.

Eu am luat doar niște vitamine și mi-am făcut niște injecții în burtă, care trebuie făcute neapărat, pentru că boala asta îți îngroașă sângele.

Mie nu mi-a crescut barba două săptămâni”, povestea Liviu Vârciu pentru Impact.ro, la scurt timp după ce fusese testat pozitiv, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, petrecute la domiciliu, izolat într-o cameră, pentru a evita contactul cu copiii și iubita, Anda Călin.