Ana Odagiu a făcut nuntă între două filmări la serialul “Bravo, tată!”. Unde pleacă în luna de miere: “Nașii au ales destinația” EXCLUSIV VIDEO

Ana Odagiu și Cosmin Natanticu formează un cuplu în “Bravo, tată!”, serialul de comedie care începe la Antena 1, duminică, de la ora 20.00. Cei doi actori se știu din facultate și au o chimie extraordinară pe platourile de filmare.

Joi seara, la evenimentul de lansare a producției românești, Ana Odagiu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a povestit despre accidentul pe care Natanticu l-a suferit la filmări din cauza ei, dar și profesionalismul de care el a dat dovadă, jucând foarte bine durerea, care de fapt era reală.

Ana Odagiu, despre noul serial “Bravo, tată!”

Mai mult, lucrurile s-au aranjat atât de bine la filmări, încât la finalul lunii septembrie, actrița a avut o mică pauză de la filmări, în care a făcut nuntă cu Conrad Mericoffer, actorul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de doi ani, cei doi devenind oficial soț și soție în luna mai.

Prinsă cu filmările la “Bravo, tată!”, dar și cu spectacolele de teatru, Ana și Conrad vor merge în luna de miere în decembrie. Cei doi vor pleca în Bali, unde vor sta 11 zile, escapada fiind pusă la cale de nașii lor.

Cum este atmosfera pe platourile de filmare de la “Bravo, tata!”?

Este foarte plăcută, înțesată cu de toate, adică trecem prin toate fazele. Suntem și bucuroși și ciudați și ciufuți, depinde de orele la care ne trezim. Este o echipă în care eu mă simt foarte bine.

Toți oamenii îți vin în întâmpinare și este simplu să lucrezi când ai un mediu în care poți lucra, când contextul este unul bun și toată lumea vrea să iasă și este energia aia bună, când toți tragem la aceeași căruță și toți ne dorim să funcționeze și se simte asta.

Cosmin Natanticu este un partener generos pentru tine în acest serial?

Da, este un partener foarte generos, deși l-am rănit în timpul filmărilor, deși l-am lovit în timpul filmărilor fără să vreau.

Ana Odagiu: “Cosmin Natanticu a avut un deget umflat o săptămână din cauza mea”

Conform scenariului sau din greșeală?

Conform scenariului, numai că am forțat niște lucruri și am ajuns chiar să-l rănesc de-a binelea. A avut un deget umflat o săptămână din cauza mea. L-am călcat cu o platformă pe deget, nu am vrut, el a fost puternic ca un bărbat ce se află și a mers în continuare.

Faza foarte tare a fost că eu l-am lovit, iar el a jucat atât de bine durerea, încât eu am continuat să dau textul crezând că joacă, dar el era varză. E un partener foarte bun și cred că facem o echipă bună împreună. Avem un soi de chimie care funcționează bine pe platourile de filmare.

Vezi și: Serialul cu care Antena 1 vrea să dea lovitura în România. Este o raritate, când va avea premiera

Vă știți de la teatru sau din facultate?

Ne știm din facultate, ne știm de o viață am senzația. Cânta la chitară, știu că se și întâlnea cu tata să îi mai arate niște acorduri la chitară, de aceea m-am bucurat să mă reîntâlnesc cu el.

Noi ne-am mai întâlnit în emisiuni și la “Splash! Vedete la apă” unde el era în juriu, locuri unde aveam nevoie de susținere și a fost acolo. E un om foarte bun, dincolo de faptul că noi avem o chimie foarte mișto actoricească pe platou.

Ana Odagiu: “Am avut 3 zile libere înainte de nuntă și după nuntă”

Ai avut o pauză de la filmări la sfârșitul lui septembrie când te-ai căsătorit? Mă gândesc că ai vrut să pleci în luna de miere.

Din fericire, Natanticu a avut un pic de treabă. Fiind partenerul meu în film și având treabă, eu nu am mai avut ce să filmez. Am avut, dar nu atât de mult și atunci am avut 3 zile libere înainte de nuntă și după nuntă și atunci am făcut nunta.

Luna de miere nu am avut-o încă. Va urma în decembrie și nu va fi o lună, vor fi vreo 11 zile, pentru că stăm foarte prost cu timpul.

Te-ar putea interesa și: Cine este Monica Odagiu, femeia pentru care Dan Bittman a ”divorțat”. Ce spunea despre ea, acum 4 ani

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer vor petrece luna de miere în Bali

Ce destinație ați ales?

Nu am ales-o noi, ci nașii noștri, noi dorindu-ne să mergem în Bali și am primit biletele. Au zis:“Haide, mergeți, acum aveți bilete”. A fost o mare bucurie. Abia aștept!

Video: Cătălin Shadi Sîrbu