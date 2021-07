Liviu Vârciu a pregătit botezul fiului său. Am aflat toate detaliile ținute secret

Liviu Vârciu este în culmea fericirii. El și iubita lui Anda Călin pregătesc botezul pentru fiul lor, iar emoțiile pe care le simt depășesc orice sentiment ar fi simțit până acum. Ce detalii au fost puse la punct, până acum, și cum se va desfășura fericitul eveniment.

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o poveste de iubire ca în basme. Cei doi amorezi au o relație de cinci ani de zile și se iubesc la fel de mult ca în prima zi când s-au cunoscut. Artistul și frumoasa brunetă și-au format un cămin superbă împreună cu cei doi copii ai lor, Anastasia și Matei, care completează tabloul perfect al familiei fericite.

Deși cei doi sunt foarte discreți în privința vieții lor private, Anda Călin le-a povestit fanilor săi de pe Instagram cum s-au cunoscut cei doi amorezi acum mai bine de cinci ani. Cuceritor și galant din fire, cântărețul a fost cel care a făcut primul pas pentru a o cuceri pe cea care avea să devină mama copiilor săi. Fostul câștigător de la Te Cunosc de Undeva și bruneta sunt împreună din 2016, iar de la 1 ianuarie 2017 locuiesc împreună.

Cei doi fericiți părinți pregătesc botezul băiețelului lor, care va avea loc în această toamnă. Deși fanii i-au întrebat pe Liviu Vârciu și mama copiilor săi când vor ajunge la altar, pentru a-și uni destinele, frumoasa Anda Călin a specificat că nunta nu va avea loc în acest an și că, momentan, se concentrează pe petrecerea de creștinare a băiețelului lor.

Fetița lor Anastasia a fost creștinată la șase luni după ce a venit pe lume, în martie 2018.

„Vom face petrecerea în toamnă, undeva în septembrie, nu am fixat data încă. Matei are un an și aproape două luni și vom organiza o petrecere cu mulți invitați. Sperăm să putem petrece și că nu vor fi din nou restricții.”, a declarat Anda Călin în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.