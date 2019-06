Liviu Dragnea, trădat de unul dintre apropiați. Îl toarnă pe fostul șef PSD pentru a se scăpa pe el

Liviu Dragnea este trădat de un cunoscut de-al său. O persoană din politică, foarte importantă, l-a săpat pe la spate. Despre cine este vorba?

Fostul președinte al Partidului Social Democrat a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare și a fost închis la Penitenciarul Rahova. Dosarul în care a fost găsit vinovat este acela al angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Recent, o persoană apropiată a acestuia l-a trădat. Conform surselor primite de la național.ro, personajul politic ce a scos la suprafață detalii bine păstrate este Darius Vâlcov. Acesta speră că din colaborarea cu Direcția Națională Anticorupție să se aleagă cu o pedeapsă înjumătățită pentru colaborarea „sinceră” cu organele de anchetă.

De asemenea, mâna dreptă a lui Liviu Dragnea a făcut și ea declarații șocante. Premierul a susținut faptul că regretă câteva lucruri din perioada în care Dragnea era la putere și îi pare rău că s-a supus anumitor cerințe. ”Erau anumite direcții pe care trebuia să le urmez, erau anumite discursuri pe care trebuia să le rostesc, probabil că așa trebuia să fiu și atât. O să vă spun ceea ce am spus la mulți: important este prezentul, nu trecutul. Acum sunt foarte hotărâtă să fac bine. Au fost mai mulți factori care au contribuit la probabil aceea reținere sau la unele greșeli făcute. Sincer, da. Am regretat la un moment dat pentru că am avut impresia că de fapt nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aș fi dorit”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, prezentă la TVR, a făcut o serie de declarații șocante. Condamnarea la închisoare a liderului PSD a scos la suprafață tot ce se petrecea, de fapt, în partidul în cauză. Premierul României a susținut că regretă că nu a luat atitudine în momentul în care era necesar să facă acest lucru. De asemenea, regretă că nu a avut curajul să fie mai directă, așa cum ar fi trebuit, pentru a evita anumite situații.

„Am considerat mereu că un guvern politic trebuie să fie implicat și în luarea deciziilor politice, în reformele care se fac în partid, în activitatea p timpul campaniei electorale. Nu am reușit destul de mult pentru că exista această separare între Guvern și partid, ceea ce nu a fost un lucru foarte bun și poate trebuie să trag mai multe semnale de alarmă”

Viorica Dăncilă