Liviu Dragnea susține că el a anulat mitingul PSD. Ce mesaj a transmis

Liviu Dragnea susține că el este cel care a decis anularea mitingului PSD care era programat săptămâna viitoare, la Romexpo. Liderul social-democrat este de părere că în ultima săptămână de campanie electorală este mai important ca membrii de partid să stea „în dispozitivele de campanie” și să discute cu oamenii.

După ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, că a aprobat organizarea în București a mitingurilor PSD, PNL și USR, social-democrații au anunțat că renunță la organizarea unui miting la Romexpo.

„Ne-am consultat cu colegii din ţară şi am hotărât să anulăm mitingul. Am hotărât ca săptămâna viitoare să ne ocupăm strict de activităţile de campanie din teritoriu luând în considerare că foarte multe judeţe au pe 21 şi 23 ultimele întâlniri zonale, cu mulţi primari”, a declarat Codrin Ștefănescu.

Liviu Dragnea, despre anularea mitingului PSD: „Eu am luat decizia”

„Orice miting este important. Eu am luat decizia ieri, după ce am discutat cu toţi colegii care se pregătiseră să vină în Bucureşti şi am spus că cel mai important pentru noi este ca în ultima săptămână, în fiecare zi, în fiecare seară, să stăm în dispozitivele de campanie, să discutăm cu oamenii.

Decât să aducem 100.000 de oameni la Romexpo într-un miting, care sigur, e important, dar este cu o zi înainte de a se termina campania, mai bine preferăm să rămânem în oraş. Am fi vrut să îl facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu, weekendul e ocupat de PNL şi USR, iar să îl facem tot în weekend în altă parte a Bucureştiului, înseamnă că blocam tot oraşul”, a declarat Liviu Dragnea în cadrul unei vizite organizate în județul Dolj.

PSD a dorit să organizeze un miting în Piața Victoriei, după modelul PNL, pentru a putea face poze și ulterior să compare câți oameni au fost prezenți la cele două manifestații, dar au renunțat la idee.