Cote la pariurile de la alegeri. Cât poți primi dacă ghicești partidul câștigător

Se apropie ziua alegerilor europarlamentare, iar casele de pariuri din România au sărit deja cu ofertele. Dacă nu aveți de gând să mergeți la urnă pe 26 mai, puteți paria pe partidul câștigător la alegeri sau pe numărul de mandate obținute de partidele politice.

Cu 10 zile rămase până la alegerile europarlamentare, casele de pariuri se întrec în oferte pentru pasionații de jocuri de noroc. Cotele și posibilitățile de pariere sunt generoase, având în vedere numărul partidelor politice și al candidaților înscriși în cursa pentru un loc în Parlamentul European.

PSD e favorit la casele de pariuri

Una dintre casele de pariuri din România dă PSD-ul ca favorit să câștige alegerile europarlamentare, cu o cotă de 1.60. Cel mai mare partid politic din România este urmat de PNL, cu 2.35 și de USR+PLUS, cu 10.00. ALDE are o cotă de 30.00, în timp ce PRO România are 40.00.

Următoarele partide au cote uriașe: UDMR – 200.00, PMP – 250.00, UNPR – 500.00, alt partid – 500.00.

Dacă pariați 10 lei pe PSD, iar formațiunea condusă de Liviu Dragnea va câștiga alegerile, veți câștiga 16 lei. Cu aceeași sumă pariată pe PNL, puteți câștiga 23,5 lei. 10 lei pariați pe PMP, partidul condus de Traian Băsescu, vă pot aduce 2.500 de lei.

Cotele pentru mandatele obținute la alegerile europarlamentare

În ceea ce privește cotele pentru mandatele obținute de fiecare partid la alegerile europarlamentare, cel mai bine stă tot PSD. 1.85 este cota pentru sub 9,5 mandate, la fel și pentru peste 9,5 mandate.

PNL are cotă 1.85 pentru sub 8,5 mandate, dar și pentru peste 8,5 mandate, în timp ce USR+PLUS are 1.85 pentru sub 5,5 și peste 5,5 mandate. ALDE are cotă 2.oo pentru sub 3,5 mandate și 1.70 pentru peste 3,5 mandate, iar PRO România are 1.85 pentru sub 3,5 și peste 3,5 mandate.

La Referendumul pentru justiție au fost stabilite cote pentru prezența la vot: peste 29,5% și sub 29,5%. Pariurile pot fi plasate până pe data de 26 mai, la ora 7:00, când se vor deschide secțiile de vot.