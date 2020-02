Liviu Dragnea, mesaj din afara închisorii de la iubita mai tânără cu 30 de ani. Totul este clar acum

Liviu Dragnea și Irina Tănase își trăiesc dragostea unul departe de celălalt. Cu toate acestea, cei doi își demonstrează, cum pot, iubirea unuia pentru celălalt. Iată ce mesaj i-a transmis iubita lui.

Liviu Dragnea, mesaj din afara închisorii de la iubita mai tânără cu 30 de ani

De Dragobete, Liviu Dragnea i-a transmis un buchet de trandafiri în formă de inimioară. Irina Tănase nu se lasă mai prejos și a vrut să-l surprindă pe alesul inimii ei. Aceasta a postat, așa cum obișnuiește un mesaj cu subînțeles pe contul de Instagram. Dedicația pe care i-a făcut-o lui Liviu Dragnea este de-a dreptul emoționantă: ”You are my blue crayon, the one I never have enaugh of, the one I use to colour my sky (n.red. ”Tu ești creionul meu albastru, cel de care nu mă mai satur, cel pe care îl folosesc să-mi colorez cerul”).

Ce mesaj i-a mai transmis Irina

Un alt mesaj pe care l-a postat recent în spațiul virtual de către blondină a fost și acesta:

„Dacă cineva mă întreabă – Ce este Iadul? – i-aș răspunde: distanța dintre două persoane care se iubesc”, spune Irina, pe Instagram.

De dragobete, Liviu Dragnea a făcut un gest pentru iubita sa, trimițându-i un buchet de trandafiri în formă de inimioară. Tânăra a pozat cadoul alături de o fotografie cu cei doi.

„Love is patient, love is kind. (..) It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. ♥️”/ „Dragostea este răbdătoare, dragostea e bândă. Mereu te protejează, mereu are încredere, mereu are speranță, mereu e perseverentă. Dragostea niciodată nu eșuează”, a fost mesajul blondinei din descrierea postării.

Reamintim că, despre cei doi s-a spus că relația lor nu ar fi pe făgașul cel bun, existând ipoteza unei despărțiri. Irina se pozase fără inelul de logodnă, astfel că asta le-a dat multora de bănuit. Deși s-a crezut că va urma pașii iubitului ei și va intra competiția pentru ședfia Organizației pentru femei a PSD, aceasta a ținut să clarifice. „Nu intru în politică”, a fost mesajul tranșant și clar al blondinei, după speculațiile din mediul online și nu numai.