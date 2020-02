Irina Tănase, emoționată până la lacrimi de gestul lui Liviu Dragnea. Ce cadou a primit de la iubit

Irina Tănase trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Deși este departe de cel care urmează să-i devină soț, acesta se preocupă din spatele gratiilor ca iubita sa să nu simtă lipsa lui, mai ales de Dragobete. Ce cadou i-a oferit Dragnea Irinei Tănase? Gestul a emoționat-o până la lacrimi.

Irina Tănase, emoționată de gestul lui Dragnea de Dragobete

Povestea de dragoste dintre Irina și Liviu continuă, deși mulți nu le-au dat șanse după ce acesta a intrat în închisoare. Fostul peședinte al Partidului Social Democrat nu pierde nicio ocazie să-i arate că blondina îi este mereu primul gând. Mai mult decât atât, o surprinde cu mesaje și gesturi emoționante în zilele speciale. Acum, de Dragobete, Dragnea s-a gândit să îi demonstreze încă o dată dragostea pentru ea, așa că a făcut tot posibilul și i-a dăruit un buchet de flori în formă de inimioară. Tânăra a pozat cadoul alături de care se afla o fotografie cu cei doi.

„Love is patient, love is kind. (..) It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. ♥️”/ „Dragostea este răbdătoare, dragostea e bândă. Mereu te protejează, mereu are încredere, mereu are speranță, mereu e perseverentă. Dragostea niciodată nu eșuează”, a fost mesajul blondinei din descrierea postării.

Intră sau nu Irina în politică?

Cu toate că deseori își demonstrează dragostea în mediul online, tot acolo oferă niște ipoteze implicite ale unei despărțiri. Irina s-a poza fără inelul de logodnă, a oferit mesaje fanilor în care se simțea că este depășită de situația în care se află, iar acum pare că a trecut peste gândurile mai puțin pozitive.

Deși s-a crezut că va urma pașii iubitului său și va intra în competiția pentru șefia Organizației pentru femei a PSD, nu este așa. „Nu intru în politică”, a fost mesajul tranșant și clar al blondinei, după speculațiile din mediul online și nu numai.