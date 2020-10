Liviu Dragnea decide tot la PSD și din pușcărie. Ce a putut să declare acum Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a susține că deși se află în pușcărie, Liviu Dragnea încearcă să-i pună bețe în roate și vrea să-i blocheze candidatura pe listele Partidului Social Democrat Teleorman la alegerile parlamentare.

Fostul premier al României Viorica Dăncilă spune că Dragnea i-ar oferi un loc eligibil lui Carmen Dan, aceasta fiind unul dintre oamenii lui de încredere. Adrian Gâdea este șeful PSD Teleorman, care este unul dintre locotenenții lui Liviu Dragnea.

”Liviu Dragnea, chiar și din închisoare, are o influență asupra mai multor lideri din PSD Teleorman. Liviu Dragnea nu mă dorește pe listă la parlamentare pentru că nu am dat amnistie și grațiere, așa cum a insistat. Liviu Dragnea o dorește pe listă pe Carmen Dan. Sper că liderii PSD nu vor face ce spune Liviu Dragnea.

Nu am aut nicio discuție cu liderii partidului pe acest subiect, dar am încredere în vorbele președintelui Marcel Ciolacu, care a spus că un fost premier PSD trebuie să se regăsească pe listele partidului la parlamentare. Am fost europarlamentar și premier, deci înțeleg și exigențele Legislativului.

Nu cred că un fost premier al partidului poate fi exclus de pe listă. Așa cum a spus și Marcel Ciolacu, nu cred că trebuie să ne omorâm foștii lideri ai partidului”, a spus Viorica Dăncilă pentru Adevărul.