Livian de la Puterea Dragostei dă cărțile pe față. Ce spune despre prima noapte cu Ligi

După zile întregi de speculaţii, Livian de la Puterea Dragostei dă cărțile pe față şi spune totul despre prima noapte cu Ligi. Admiratoarele abia aşteptau să primească un răspuns.

În urmă cu doar câteva zile, fostul concurent al show-ului matrimonial de pe Kanal D anunţa colaborarea alături de o colegă de emisiune, motiv pentru care fanii au început să vorbească despre o posibilă relaţie dintre cei doi. Acum, Livian de la Puterea Dragostei dă cărțile pe față şi spune totul despre prima noapte cu Ligi. Acesta a dorit să le comunice admiratorilor noutăţile într-un vlog pe YouTube.

Artistul a mărturisit că între el și Ligia Dolha nu este decât o relație foarte frumoasă de prietenie, colaborarea lor fiind una doar din punct de vedere profesional.

“Este oficial! Am un anunț foarte important! Eu şi Ligi suntem într-o relație…. Suntem într-o relație cu muzica. Sperăm să vă placă.

Am fost astăzi la studio să finalizez melodia pe care o fac în colaborare cu Ligi.. A fost oarecum o ruşine pentru că trebuia să ajung cu Ligi la o anumită oră. A fost prima noapte când am dormit aici la garsonieră și atâta de bine am dormit și de profund că m-am trezit la ora 12 și ceva.

Până am fost eu, până s-a trezit Ligi.. Am mers înainte, am tras partea mea, până a venit Ligi să tragă și partea ei, a trebuit să îl ținem pe domnul Sandu Ciorbă. Oricum, a câștigat respectul meu.

O să iasă nebunie, avem o melodie de Crăciun și mai am ceva pregătit pentru ianuarie, tot ceva de suflet. Melodia asta de Crăciun e o combinație de colind cu rapp, dar foarte tare combinația, foarte tari vorbele.?”, le-a spus Livian internauţilor.