Live Stream Wimbledon 2022: Sorana Cîrstea – Tatjana Maria în turul 2, în direct pe Eurosport

Live Stream Wimbledon 2022: Sorana Cîrstea – Tatjana Maria. Jucătoarea din Târgoviște a debutat cu dreptul în turneul londonez de Grand Slam, dotat cu premii totale de 47 de milioane de euro. În turul 2, iubita lui Ion Ion Țiriac o va înfrunta, astăzi, pe germanca Tatjana Maria (103 WTA). Partida Soranei Cîrstea poate fi urmărită la tv pe Eurosport, dar și în format Live Stream pe playtech.ro.

Live Stream Wimbledon 2022: Sorana Cîrstea – Tatjana Maria. Jucătoarea noastră a reușit o victorie muncită în primul tur al competiției de Grand Slam ce are loc pe terenurile de la All England Club. Ea a trecut de sârboaica Aleksandra Krunic, locul 41 WTA, scor 7-6, 7-6.

Sorana a recunoscut că jocul nu i-a funcționat cum și-ar fi dorit.

„Da, un meci în care nu am jucat atât de bine pe cât mi-aș fi dorit. Dar am luptat, am stat acolo, personal m-am simțit un pic incomod astăzi pe teren, însă mă bucur că am reușit să termin în două seturi. Am avut 5-3 în primul set, cred că acolo am pierdut un pic meciul din mână. Acolo putea să fie un meci 6-3, 6-2 mult mai ușor, dar primul meci la un turneu de Grand Slam nu e niciodată ușor și mă bucur de modul în care am luptat și de victorie, până la urmă”, a spus Sorana pentru Eurosport.