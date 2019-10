Live Stream Online Rennes – CFR Cluj Live Video în grupa E din Europa League

Rennes – CFR Cluj se joacă joi, 24 octombrie, de la ora 22:00 în runda cu numărul 3 din grupa E în Europa League. Partida este transmisă în direct de posturile de televiziune Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus, dar poate fi urmărită și online. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de meci (echipe de start, marcatori, rezultat final) în format live text + video.

Înaintea disputării partidei din deplasare cu Rennes, clujenii ocupă locul 2 în grupa E din Europa League. CFR a acumulat 3 puncte din 2 etape (2-1 cu Lazio și 0-2 cu Celtic). Liderul grupei este Celtic, care are 4 puncte, în timp ce locurile 3 și 4 sunt ocupate de Lazio (3 puncte) și Rennes (1 punct).

Echipele probabile pentru meciul Rennes – CFR Cluj:

Rennes: E. Mendy – H. Traoré, Da Silva, Gnagnon, Morel, Maouassa – Bourigeaud, Camavinga, Grenier – M. Niang, Raphinha. Rezerve: P. Bonet, S. Doumbia, Guitane, Lea Siliki, Hunou, Gelin, Martin. Antrenor: Julien Stéphan.

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, A. Burcă, K. Boli, Camora – Djokovic, Bordeianu, Culio – C. Deac, L. Traore, Omrani. Rezerve: J. Fernandez, Sylla, L. Aurelio, Păun, Peteleu, Cestor, Rondon. Antrenor: Dan Petrescu.

Partida se joacă pe stadionul Roazhon Park, o arenă cu o capacitate de 29.778 de locuri. Meciul este arbitrat de o brigadă din Rusia care în are la centru pe Alexei Eskov, asistat de Dmitri Mosiakin și Valeri Dancenko. Presa din Franța anunță că stadionul va fi plin la ora disputării partidei.

„Şi fanii au ajutat-o foarte mult pe Celtic. Sunt convins că stadionul va fi plin şi suporterii îi vor ajuta pe cei de la Rennes, dar sper să facem iarăşi o minune şi să câştigăm”, a declarat tehnicianul Dan Petrescu.

Rennes – CFR Cluj, grupa E Europa League. Cote la casele de pariuri

Rennes este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu CFR Cluj. Francezii au primit cota 1.94 pentru victorie, în timp ce echipa din Gruia are 4.95, iar remiza a fost cotată cu 3.50. Pariul Ambele echipe marchează are cota 2.00, iar pariul Peste 2,5 goluri are 2.20.

În ceea ce privește posibilii marcatori în partida Rennes – CFR Cluj, Mbaye Niang este favorit să marcheze oricând în timpul meciului. Jordan Siebatcheu și Adrien Hunou au primit aceeași cotă (3.00). De la CFR Cluj, favorit să înscire este Billel Omrani, cu cota 4.00.

