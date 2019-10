Celtic – CFR Cluj se joacă joi, 3 octombrie 2019, de la ora 22:00, în runda cu numărul 2 a grupei E din Europa League. Partida este transmisă în direct de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus, dar poate fi urmărită și online în format live text și video. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante: echipele de start, marcatori, scorul final etc.

Live Stream Online Celtic – CFR Cluj Live Video în grupa E din Europa League

Celtic vine după un rezultat de egalitate obținut în campionatul Scoției, scor 1-1 în deplasare cu Hibernian. Echipa din Glasgow a terminat cu același scor și partida din prima rundă a grupei E din Europa League, cu Rennes. Scoțienii sunt în căutarea revanșei, după ce echipa antrenată de Dan Petrescu i-a eliminat din turul 3 preliminar al Champions League (1-1 la Cluj-Napoca și 4-3 pe Celtic Park).

De partea cealaltă, CFR Cluj are un moral bun după victoria din campionat cu Gaz Metan Mediaș, scor 3-0. În plus, are deja 3 puncte acumulate în grupa E din Europa League, în urma victoriei din prima etapă, scor 2-1 cu Lazio Roma.

În ambele tabere sunt absențe importante. La Celtic nu joacă Arzani, Bain, Bayo, Bitton, Connell, Johnston și Simunovic, iar Bauer, Eboue, Griffiths, Hendry și Shved sunt incerți. În tabăra ardelenilor sunt incerți Bilel Omrani și Lacina Traore.

Echipele probabile:

Celtic (4-2-3-1): Gordon – Elhamed, Julien, Ajer, Bolingoli – Brown, McGregor – Elyounoussi, Forest, Christie – Edouard

CFR Cluj (4-3-3): Arlauskis – Peteleu, Vinicius, Boli, Camora – Bordeianu, Djokovici, Păun – Deac, Rondon, Omrani

Celtic – CFR Cluj, cote la casele de pariuri

Celtic este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu CFR Cluj. Scoțienii au cotă 1,62 pentru o victorie în fața ardelenilor, în timp ce echipa antrenată de Dan Petrescu este cotată cu 7,50, iar remiza a primit cota 3,95. Bookmakerii au oferit cota 2,15 pentru pariul Peste 2,5 goluri. De asemenea, pariul Ambele echipe marchează a primit cota 2,17.

În ceea ce privește posibilii marcatori, Odsonne Edouard este favorit să înscrie oricând în meci, cu o cotă de 2,30, în timp ce coechipierul său Leigh Griffiths are cotă 2,35. De la CFR Cluj, favorit să marcheze este Mario Rondon, cu 4,45.

Meciul Celtic Glasgow – CFR Cluj se joacă joi, de la ora 22:00, în direct la Digi sport 1, Telekom Sport și Look Plus. Partida poate fi urmărită și online în format live stream.