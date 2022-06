Lista câștigătorilor Wimbledon din toate timpurile. Cine a luat cele mai multe trofee

Lista câștigătorilor Wimbledon din toate timpurile. Vineri, 24 iunie, au fost anunțate extragerile la simplu masculin și feminin pentru cel mai mare turneu de tenis din lume. Jucătorul de top Novak Djokovic este cap de serie numărul 1 în clasamentul masculin, în ciuda faptului că Rafael Nadal a câștigat Roland Garros 2022 luna trecută. Cu victoria la French Open în buzunarul din spate, tenismenul spaniol va fi listat cap de serie numărul 2. Dacă tot am adus vorba de cei mai buni jucători profesioniști de tenis, am întocmit lista învingătorilor Wimbledon din toate timpurile.

Lista câștigătorilor Wimbledon din toate timpurile. Cei mai buni tenismeni din istoria turneului

Pregătirea turneului Wimbledon din acest an a fost dominată de decizia All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) de a interzice jucătorii ruși și belaruși de la eveniment pe fondul invaziei Ucrainei. ATP și WTA au răspuns prin eliminarea punctelor de clasament din Grand Slam, o problemă controversată pe care mai mulți tenismeni au abordat-o la Openul Francez. Cu toate acestea, este cea mai așteptată competiție sportivă a anului.

Dacă la simplu masculin, Novak Djokovic este cap de serie, la simplu feminin este Iga Swiatek, după câștigarea Roland Garros-ului din 2022. Anett Kontaveit va fi cap de serie nr. 2, în ciuda faptului că a fost eliminată în runda de deschidere a Openului Francez. Serena Williams va participa la Wimbledon. Celebra sportivă nu a mai jucat din iunie anul trecut, când a suferit o accidentare la gleznă în timpul meciului din runda de deschidere la All England Club.

Cine nu participă la turneul din 2022

Niciun jucător de naționalitate rusă sau belarusă nu va avea voie să joace în turneul de tenis. Wimbledon a luat această decizie în aprilie, după ce Rusia a invadat Ucraina. Ca urmare a interdicției, unii dintre jucătorii de top vor rata competiția, inclusiv numărul 1 mondial masculin Daniil Medvedev și numărul 6 mondial feminin Aryna Sabalenka. Aceasta este lista câștigătorilor la turneul de la Wimbledon, simplu masculin, din toate timpurile.

Numele campionilor la Wimbledon – simplu masculin

Pre-Open Era: Spencer Gore (1877); Frank Hadow (1878); John Hartley (1879); John Hartley (1880); William Renshaw (1881 – 1886); Herbert Lawford (1887); Ernest Renshaw (1888); William Renshaw (1889); Willoughby Hamilton (1890); Wilfred Baddeley (1891-1892); Joshua Pim (1983-1894); Wilfred Baddeley (1895); Harold Mahoney (1896); Reginald Doherty (1897-1898-1899-1900); Arthur Gore (1901); Lawrence Doherty (1902-1906); Norman Brookes (1907); Arthur Gore (1908-1909); Anthony Wilding (1910-1913); Norman Brookes (1914).

1915, 1916, 1917 și 1918 – Anulat din cauza Primului Război Mondial; Gerald Patterson (1919); Bill Tilden (1920-1921); Gerald Patterson (1922); Bill Johnston (1923); Jean Borotra (1924); René Lacoste (1925); Jean Borotra (1926); Henri Cochet (1927); René Lacoste (1928); Henri Cochet (1929); Bill Tilden (1930); Sidney Wood (1931); Ellsworth Vines (1932); Jack Crawford (1933); Fred Perry (1934-1936); Don Budge (1937-1938); Bobby Riggs (1939).

1940, 1941, 1942, 1943, 1944 și 1945 – Anulat din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial.

Yvon Petra (1946); Jack Kramer (1947); Bob Falkenburg (1948); Ted Schroeder (1949); Budge Patty (1950); Dick Savitt (1951); Frank Sedgman (1952); Vic Seixas (1953); Jaroslav Drobný (1954); Tony Trabert (1955); Lew Hoad (1956-1957); Ashley Cooper (1958); Alex Olmedo (1959); Neale Fraser (1960); Rod Laver (1961-1962); Chuck McKinley (1963); Roy Emerson (1964-1965); Manolo Santana (1966); John Newcombe (1967); Rod Laver (1968-1969).

John Newcombe (1970-71); Stan Smith (1972); Jan Kodeš (1973); Jimmy Connors (1974); Arthur Ashe (1975); Björn Borg (1976-1980); John McEnroe (1981); Jimmy Connors (1982); John McEnroe (1983); John McEnroe (1984); Boris Becker (1985-1986); Pat Cash (1987); Stefan Edberg (1988); Boris Becker (1989); Stefan Edberg.

Numele campioanelor la Wimbledon – simplu feminin

Cum arată lista câștigătorilor la turneul de la Wimbledon, simplu feminin: Maud Watson (1884); Maud Watson (1885); Blanche Bingley Hillyard (1886); Lottie Dod (1887); Lottie Dod (1888); Blanche Bingley Hillyard (1889); Lena Rice (1890). Amintim câteva câștigătoare ale anilor 1900, cum ar fi Suzanne Lenglen (1919-1923, 1925) sau Maureen Connolly Brinker (1952-1954). Venus Williams a fost campioană în 2000-2001, 2005, 2007, 2008, iar Serena se numără printre jucătoarele cu cele mai multe trofeee – în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016.