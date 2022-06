Istoria Wimbledon. Cum a ajuns acest turneu să fie popular în toată lumea

Istoria Wimbledon. Luni, 27 iunie, se va da startul celei de-a 135-a ediție a Campionatului de tenis, competiție așteptată cu nerăbdare de fanii acestui sport. Turneul se va desfășura până duminică, 10 iulie, în Londra. Wimbledon 2022 are premii record, deoarece încearcă să evite un boicot al jucătorilor. Reamintim că ATP-ul masculin și WTA feminin au deposedat Grand Slam-ul de puncte de clasament, după ce organizatorii săi au interzis participarea Rusiei și Belarusului din cauza invaziei Ucrainei de către Moscova. Cum a apărut ideea unui astfel de concurs.

Istoria Wimbledon

Wimbledon este, fără îndoială, cel mai mare turneu de tenis din lume. Dat fiind contextul actual (război), existe multă emoție în jurul campionatului din 2022. Atenția va fi pe Novak Djokovic, câștigător al competiției individuale masculine în 2021. Va fi foarte interesant de văzut dacă tensimenul își poate păstra titlul sau îl va pasa altcuiva. Sunt puse în joc două milioane de lire sterline. Cei clasați pe locul al doilea vor pleca acasă cu jumătate din suma primită de învingători. Iată care este povestea celui mai cunoscut turneu de tenis.

Cum a luat naștere turneul de tenis Wimbledon

Wimbledon are o istorie foarte interesantă. Ne întoarcem în 9 iulie 1877, când All England Croquet and Lawn Tennis Club au inaugurat primul turneu de tenis de câmp la Wimbledon, pe atunci o suburbie din afara Londrei. 21 de amatori au concurat în turneu la individual masculin, singurul eveniment din cadrul primului turneu de tenis de la Wimbledon. Câştigătorul primea un trofeu în valoare de 25 de guinee.

Puțină lume știe că tenisul derivă dintr-un joc franţuzesc din secolul al XIII-lea, numit „jeu de paume”, apoi au apărut racheta şi mingea, joc ce era cunoscut drept tenis real sau „regal”. Acesta din urmă s-a transformat în tenis de câmp, care se juca afară, pe iarbă. La sfârşitul secolului al XIX-lea, deja era popular.

Istoria Wimbledon. Când a avut loc primul campionat de tenis real

În 1868, s-a fondat All England Club pe o pajişte din afara Londrei. Iniţial, clubul a fost creat pentru a promova crochetul, un alt sport de câmp, dar faima în creştere a tenisului a determinat ca acesta să fie introdus printre serviciile clubului. După care, în 1877, All England Club a publicat marele anunţ în revista săptămânală de sport „The Field”:„All England Croquet and Lawn Tennis Club, Wimbledon, propune să organizeze o întâlnire pe câmp deschisă tuturor amatorilor, Luni, 9 Iulie, şi în zilele următoare. Taxa de intrare, un pound, un shilling.”

Clubul britanic a cumpărat un trofeu de 25 de guinee şi a stabilit reguli formale pentru tenis, după cum urmează: terenul să aibă 23,7 metri lungime şi 8,2 metri lăţime, metoda de punctare a tenisului real să fie adaptată în funcţie de modul de citire a ceasului (15, 30, 40, joc), primul care câștigă şase jocuri primește un set şi permite serverului un fault.

Din 21 de jucători înscriși au rămas trei

22 de amatori s-au înscris în turneu, dar numai 21 s-au prezentat la prima zi de joc. Cei 11 supravieţuitori au fost reduşi la şase în ziua următoare, apoi au rămas trei. Semifinalele s-au ținut pe 12 iulie, însă, turneul a fost suspendat din cauza meciului de crichet dintre Eton şi Harrow, care a avut loc vineri şi sâmbătă.

Aşadar, finala a fost programată luni, 16 iulie, dar s-a amânat din cauza ploii, devenind în timp un eveniment obişnuit în cadrul turneelor de la Wimbledon. Competiția a fost reprogramată la 19 iulie, avându-i pe William Marshall şi W. Spencer Gore ca finaliști. Jocul a durat doar 48 de minute, iar tânărul Gore (27 de ani) l-a învins pe Marshall cu scor 6-1, 6-2, 6-4.

A trecut de la campionat naţional la mondial

Câțiva ani mai târziu (1884), a fost introdus şi turneul de individual feminin la Wimbledon, Maud Watson câştigând primul campionat. În același an, turneul naţional dublu masculin a fost organizat pentru prima dată la Wimbledon, după ce fusese ţinut în ultimii ani la Oxford. Inaugurarea probelor de dublu mixt şi dublu feminin a avut loc în 1913.

La începutul anilor 1900, statutul Wimbledon a trecut de la campionat naţional la mondial. În ’50, mulţi jucători de tenis cunoscuţi au devenit profesionişti, deși Wimbledon se străduia să rămână un turneu pentru amatori. Totuși, în 1968, competiția a acceptat şi jucători profesionişti, decizie care a contribuit la recâștigarea faimei de cel mai mare turneu mondial de tenis. Campionatul de la Wimbledon se ține anual la sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie. Deci, ai aflat istoria Wimbledon. Nu-i așa că este interesantă?