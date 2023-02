Lionel Messi și Neymar, „săpuniți” bine în L’Equipe, după meciul PSG – Bayern Munchen. „Influență minimă”. Ciprian Tătărușanu, prestație excelentă în duelul AC Milan – Tottenham

Lionel Messi și Neymar au fost aspru criticați în L’Equipe, după ce PSG a pierdut, pe propriul teren, meciul cu Bayern Munchen din prima manșă a optimilor de finală Champions League. De la ei se aștepta cel mai mult și „tunurile” jurnaliștilor au fost îndreptate asupra lor. Ciprian Tătărușanu a avut o prestație solidă în duelul AC Milan – Tottenham. Nu a luat gol și a primit una dintre cele mai mari note din echipă.

PSG – Bayern Munchen a fost atracția zilei în Champions League, în prima manșă din optimile de finală. Kylian Mbappe a fost accidentat în ultimele zile și a început confruntarea pe bancă, așa că formația franceză s-a mulțumit în atac doar cu Lionel Messi și Neymar. Doar că cei doi jucători de clasă nu au avut deloc o prestație bună și au fost anihilați de o apărare foarte agresivă, care nu le-a dat spații. În aceste condiții au fost aspru criticați L’Equipe și au primit note mici. Archaf Hakimi, Zaire-Emery, Marco Verratti, Lionel Messi, Neymar și Christophe Galtier au primit nota 3, Marquinhos și Sergio Ramos fiind singurii care au jucat la un nivel mulțumitor și au primit 6.

„A avut parte de puțin sprijin, a fost marcat de doi sau trei adversari, iar rezultatul s-a văzut: o influență minimă, fără pericol la poarta adversă”, au scris jurnaliștii de la L’Equipe despre Lionel Messi.

„Între pierderea mingii și alegerea variantelor individuale fără succes, Neymar nu s-a remarcat în nici un fel pe latura ofensivă”, au fost cuvintele care au analizat prestația starului brazilian.

Singurul gol al partidei a fost marcat de un francez. Kingsley Coman a semnat golul care a adus victoria formației bavareze, dar nu s-a bucurat pentru că primii pași în fotbal i-a făcut la academia lui PSG.

În repriza secundă a intrat pe teren și Kylian Mbappe. A reușit să trimită balonul în plasă, dar reușita lui a fost anulată, din cauza unei poziții de ofsaid, după o intervenție din camera VAR.

KYLIAN MBAPPÉ ON PSG DEFEAT TO BAYERN MUNICH: “WE MANAGED TO CAUSE THEM ISSUES.” pic.twitter.com/PalKQmQ6Ng

