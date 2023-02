Lionel Messi, adevărul despre „conflictul” cu Kylian Mbappe. „Nu îmi plac lucrurile acestea”. Moment emoționant în direct – VIDEO

Lionel Messi a acordat primul interviu, după triumful de la Campionatul Mondial de Fotbal. Atacantul sud-american a negat faptul că ar avea un conflict cu unul dintre învinșii din finală, colegul său de la PSG, francezul Kylian Mbappe. Atacantul „pumelor” i-a făcut o mare supriză unui fan și a ținut să-i vorbească.

Lionel Messi a fost omul decisiv în campania de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022, unde naționala Argentinei a câștigat al treilea titlu. Finala a fost dramatică, iar pumele s-au impus după lovituri de departajare, într-un duel în care marele învins a fost Kylian Mbappe, atacantul care a marcat de trei ori pentru Franța.

În presă au apărut multe zvonuri care spunea că după acel meci Lionel Messi s-ar fi certat zdravăn cu Kylian Mbappe. Colegul său de la PSG i-ar fi reproșat faptul că nu a făcut niciun gest să oprească gesturile grosolane ale portarului Emiliano Martinez. Messi a negat aceste informații și a spus că a fost impresionat de modul în care a fost primit la PSG, după ce a câștigat titlul suprem.

Lionel Messi este cunoscut drept un personaj sensibil, iar acum câteva zile a fost de acord să facă o mare surpriză unei suportere. Juliana a povestit că este un mare fan al fotbalului, pasiune insuflată de soțul ei Thomas. Doar că bărbatul a murit într-un accident de mașină și nu a apucat să-și vadă fiul care s-a născut în timpul finalei de la Copa America, câștigată de Argentina în anul 2021. Messi a fost impresionat de această poveste și a stat de vorbă cu Juliana, în direct și a încercat să o încurajeze.

Thomas and Juliana were Messi superfans and a married couple. But when she was pregnant, he died in a traffic accident. During the Copa America final, their son was born.

Messi saw this story on social media and wanted to get in touch with her:

— Luis Mazariegos (@luism8989) January 30, 2023