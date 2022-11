Lionel Messi „s-a trezit” după ce a fost ironizat de Mihai Stoica. Starul argentinian a egalat recordul lui Diego Armando Maradona

Lionel Messi nu a jucat grozav în meciul Argentina – Mexic, dar a deschis drumul echipei sale spre victorie. Starul sud-american a fost șef de la galerie după partida, câștigată cu 2-0, în care a egalat recordul legendarului Diego Armando Maradona. Cum „l-a motivat” Mihai Stoica.

Argentina – Mexic a încheiat o nouă zi la Campionatul Mondial de Fotbal în care au fost programate din nou patru partide. După înfrângerea surprinzătoare din duelul cu Arabia Saudită, naționala sud-americană avea mare nevoie de victorie, dar prima repriză a jucat slab. Băieții lui Scaloni s-au trezit în partea a doua și, odată cu ei, s-a înviorat și Lionel Messi, care a deschis scorul cu un șut de la 20 de metri, în minutul 64. Partida s-a terminat 2-0, după golul lui Fernandez, din minutul 87, iar după ce arbitrul a fluierat finalul partidei, Messi a sărbătorit cu fanii din tribună.

Lionel Messi a jucat în confruntarea cu Mexic meciul cu numărul 21 la Cupa Mondială. Tot atâtea are și marele Diego Armando Maradona, omul care a adus „pumelor” ultimul titlu suprem. Dacă va ajunge în finală și până atunci va evolua în toate partidele, fotbalistul lui PSG îl va depăși pe deținătorul recordului all-time de meciuri la Mondial, Lothar Matthaus, care are 25 de partide.

