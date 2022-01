Lionel Messi are Covid-19. Cine e considerat responsabil de infectarea starului argentinian

Lionel Messi are Covid-19. Starul argentinian de la PSG se află în izolare după ce a fost depistat pozitiv cu temutul virus. Messi tocmai s-a întors din vacanța de Sărbători pe care a petrecut-o împreună cu familia în orașul său natal, Rosario, din Argentina. Petrecerea prilejuită de Crăciun, la care Messi și soția sa, Antonela, au fost prezenți, s-a desfășurat cu mulți invitați, inclusiv cu un faimos DJ argentinian.

Lionel Messi are Covid-19. Starul argentinian de la PSG a început noul an cu stângul, chiar dacă e piciorul său de bază. Messi și-a luat o scurtă vacanță, profitând de pauza competițională. El a decis să plece cu soția și cei 3 copii, Mateo, Ciro și Thiago, chiar în orașul natal din Argentina, Rosario, imediat după partida din 22 decembrie, cu Lorient.

Contrar discreției de până acum, Messi și Antonela apar într-un clip ce a devenit viral pe internet, distrându-se copios la petrecerea Crăciun. Lionel Messi dansează și chiar cântă, fiind înconjurat de o mulțime de invitați. Evenimentul a beneficiat de serviciile unui DJ argentinian faimos, Fer Palacio,

La întoarcerea la Paris, a sosit bomba: Messi are Covid-19. Informația a fost anunțată pe site-ul oficial al formației pariziene. Alături de Messi, încă 3 jucători au primit același diagnostic.

Situația lui Lionel Messi nu a picat bine nici vicecampioanei Franței, dar nici fanilor jucătorului. Aceștia au căutat un „țap ispășitor” pentru infectarea câștigătorului a 7 „Baloane de Aur”. Și l-au găsit în persoana DJ-ului Fer Palacio, cel care a asigurat „playlistul” petrecerii de pomină de Crăciun.

Înainte de a veni la petrecerea la care a fost și Messi, DJ-ul argentinian a participat la Coscu Army Awards, un eveniment organizat de Martin Perez Disalvo. Ulterior, au apărut informații conform cărora la acel eveniment muzical au luat parte și persoane infectate cu COVID-19.

Lionel Messi s-a și pozat alături de Fer Palacio cu ocazia Crăciunului. Iar de aici până la transformarea DJ-ului în vinovat n-a mai fost decât un pas. Muzicianul a primit sute de mesaje cu insulte și chiar de amenințare pe conturile de pe rețelele sociale.

„M-am trezit cu o mulțime de mesaje pe rețelele de socializare, sunt în trending pe Twitter pentru că Messi a fost testat pozitiv cu COVID. M-au numit „criminalule”, plus alte amenințări. Mi-am făcut test pentru că am călătorit în Uruguay. Nu am COVID”, a fost mesajul transmis de Fer Palacio într-o filmare făcută pe InstaStories, alături de o poză cu dovada rezultatului testului.