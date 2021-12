Lionel Messi, în ipostaze neobișnuite. Ce a făcut starul argentinian împreună cu soția sa VIDEO

Lionel Messi, în ipostaze neobișnuite. Starul argentinian a primit cel de-al 7-lea „Balon de Aur” din carieră, dar nu are cea mai bună evoluție la noua sa echipă, PSG. Fostul lider al Barcelonei se adaptează destul de greu la vicecampioana Franței. Messi și-a luat o vacanță împreună cu soția sa, Antonella, și cei 3 copii ai cuplului, pe care a ales s-o petreacă în orașul natal, Rosario, din Argentina.

Lionel Messi, în ipostaze neobișnuite. Starul argentinian nu trece prin cea mai bună formă sportivă de când s-a mutat la PSG. El a reușit doar 6 goluri în 16 apariții pentru vicecampioana Franței, însă doar unul a fost marcat în campionat.

Totuși, Lionel Messi a fost marele câștigător al ceremoniei de înmânare a Balonului de aur, găzduită de Teatrul Châtelet din Paris. Starul argentinian a primit cel de-al 7-lea astfel de trofeu din cariera sa, distanțându-se de marele său rival, Cristiano Ronaldo, care a strâns „doar” 5. Lionel Messi a mai fost desemnat cel mai bun jucător din lume și în 2009, 2010, 2012, 2012, 2015, 2019. De alte 5 ori a încheiat pe poziția secundă: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Lionel Messi a câștigat, în ultimul sezon, Cupa Regelui, în Spania, a fost golgheterul din La Liga și, mai ales, a cucerit Copa America alături de naționala Argentinei, fiind și golgheterul competiției. A fost primul titlu câștigat cu selecționata țării sale, după mai multe locuri 2 obținute, inclusiv la Cupa Mondială.

Lionel Messi (34 de ani) este cunoscut ca fiind un tip reținut, discret cu manifestările sale expuse publicului. Uneori, doar, și mai mult soția sa, Antonela Rocuzzo (33 de ani), postează pe contul de Instagram fotografii și mici clipuri cu familia în momente de relaxare.

Acum, Messi și-a luat o scurtă vacanță, profitând de pauza competițională, scrie football-espana.net. El a decis să plece cu soția și cei 3 copii, Mateo, Ciro și Thiago, chiar în orașul natal din Argentina, Rosario, imediat după partida din 22 decembrie, cu Lorient. Dar, contrar discreției de până acum, Messi și Antonela apar într-un clip, distrându-se copios la o petrecere, cel mai probabil de Crăciun.

Messi și partenera sa au cântat și au dansat pe acordurile unei cunoscute melodii argentiniene, iar imaginile au devenit rapid virale, în special pentru că fotbalistul sud-american nu iese des în public în astfel de ipostaze. La un moment dat, în clip apare și tatăl jucătorului, Jorge Messi, care este și agentul său.

În mod normal, PSG va debuta în noul sezon pe 3 ianuarie, într-un meci din Cupa Franței contra celor de la Vannes. E foarte posibil ca Messi să nu fie prezent la partida cu modesta formație din Liga a 4-a franceză. Următoarea întâlnire ar fi cea din campionat, din 9 ianuarie, cu Lyon. PSG e lider în Ligue 1, cu 13 puncte în fața celor de la Nice.

Messi has been living his best life during the holidays 🙌

(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/c5gHDDlkK5

— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2021