Lionel Messi are ce să regrete. Care e cel mai valoros club din lume

Lionel Messi are ce să regrete. Vara trecută, în august, starul argentinian și-a luat „rămas bun” de la Barcelona, clubul la care jucase vreme de două decenii. Catalanii n-au reușit să respecte fair-play-ul financiar impus de Liga Profesionistă Spaniolă și nu i-au putut înnoi contractul „Puricelui”.

Lionel Messi s-a despărțit în lacrimi de singurul club la care jucase, de fapt, în toată cariera, într-o conferință de presă susținută pe 8 august 2021.

„În ultimele zile m-am gândit mult la ce voi spune și adevărul e că nu mă pot gândi la nimic. E foarte dificil pentru mine după atâția ani. Am fost aici întreaga mea viață și nu sunt pregătit pentru asta.

Anul trecut, eram convins, știam ce vreau să zic, dar acum nu e la fel. Acum eram convinși și eu, și familia mea, că vom rămâne acasă, ne doream acest lucru, să rămânem la noi acasă, să ne continuăm viața la Barcelona. Ceea ce am trăit aici a fost wow, incredibil. Astăzi trebuie să spun adio, am fost aici de la vârsta de 13 ani”, a spus Leo Messi la conferința de presă.