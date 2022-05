Limbajul secret al pisicilor. Cum poţi să îţi dai seama ce vor să transmită din gesturile pe care le fac

Gesturile micuțe au o mulțime de semnificații, iar stăpânii de necuvântătoare trebuie neapărat să le știe. Cei care dețin un prieten pe lângă casă pot cunoaște în felul acesta nevoile și dorințele ascunse sau nu pe care le au. Fiecare om care are un astfel de ,coleg de apartament’ trebuie să știe să descifreze limbajul pisicii prin informațiile transmise prin intermediul urechilor, privirii și cozii.

Limbajul pisicilor: cum descifrezi nevoile lor?

Un amic patruped înseamnă multă responsabilitate. Cei care au un astfel de prieten în jurul lor trebuie să știe să le facă un program, să aibă grijă la vizitele la medic și să asculte bine de mesajele necuvântătoarelor.

Pisicile sunt puțin mai dificile, iar gesturile lor înseamnă foarte mult în comunicarea cu tine. Pentru unii oameni limbajul lor este unul misterios, dar pentru alții reprezintă doar o chestiune de atenție.

Tonul vocii ei și privirea spune mai multe decât poate vezi uneori. Atunci când îți mângâi pisica și își arcuiește spatele înseamnă că este mulțumită de tratamentul primit.

Dacă fuge din calea ta atunci când vrei să o atingi, înseamnă că în acel moment doar nu este interesată de mângâierile tale și își dorește puțină singurătate.

Ce face când e fericită?

Animăluțul tău este fericit dacă are urechile aplecate în față. Dacă sunt în spate, plate sau pe lateral înseamnă că este speriată sau nervoasă. În cazul în care urechile ei sunt drepte, înseamnă că este foarte atentă și ascultă fiecare sunet.

De asemenea, trebuie să știi că pupilele dilatate au și ele mai multe semnificații precum: nervozitate, supunere, chef de joacă sau agresivitate defensivă.

Dacă are pupilele contractate, atunci se simte în pericol și o să devină rapid agresivă. Dacă are ochii ațintiți către ceva, ea are de a face cu o provocare pe care o socotește.

Sfaturi

Sigur ai observat cum multe dintre ele își țin coada în sus, semn care arată că este mulțumită și veselă. Când blana este ridicată pe coadă, pisica ta este nervoasă și trebuie să o lași să se relaxeze în singurătate.

Curiozitatea o mai emană și prin mustățile drepte. Dacă acestea sunt lăsate, îți spune că este supărată sau bolnavă. Dacă felina stă întinsă pe spate și cu picioarele deschise, atunci are încredere în tine și se simte în siguranță în preajma ta.

Este recomandat să ții cont de vizitele periodice la medicul veterinar, să îi faci un program, să îi oferi atenție și să nu îi dea prea mult de mâncare.