Lili Sandu, imagini de senzație în costum de baie la 45 de ani. Vedeta arată fabulos, i-a cucerit pe internauți

Pentru fanii emisiunii difuzate de Pro TV, Lili Sandu este una din prezențele constante din ultima vreme. Ea avea să o înlocuiască pe Adela Popescu. Dar, cum este vacanță pentru toată lumea, inclusiv vedeta a plecat într-o binemeritată facanță, iar fanii au putut-o vedea pe Lili Sandu în câteva imagini de senzație în costum de baie la 45 de ani.

Una din vedetele deja consacrate a postului din Pache Protopopescu, Lili Sandu este acum una din constantele emisiunii matinale, „Vorbește Lumea”, alături de Șhurubel și Bogdan Ciudoiu.

Frumoasa vedetă, alături de partenerul ei de viață Silviu Țolu, este și o fericită mămică a unui băițele, Thomas Jay. Într-un interviu de anul trecut, Lili Sandu vorbea pentru prima dată despre ideea de a deveni pentru a doua oară mămică, declarând atunci că:

„Mi-aș dori tare mult. Eu sunt singură la părinți, Silviu e singur la părinți. (…) Cu sarcina în sine am avut ceva probleme și am fost afectată emoțional de faptul că s-a lăsat un pic așteptat Thomas. (…) Pur și simplu lăsăm în voia sorții.

(…) Nu sunt genul care să facă un copil și după 3 luni să-l las cu bona. Un an de zile cel puțin am dispărut. Mă dedic, așa sunt eu creată. Dar cât am? 44. Ce are dacă intrăm în cartea recordurilor la 50 și născut natural?”, declara Lili Sandu.