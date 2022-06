Ce face Lili Sandu pentru fiul ei, câte 5 ore pe zi. Puține mame îi urmează exemplul

Lili Sandu a susținut în repetate rânduri că se simte o femeie împlinită acum că este mamă. Aceasta și-a dorit enorm un copil, iar acum se bucură de momentele alături de fiul ei. Vedeta este extrem de transparentă cu fanii și vorbește des cu mămicile care o urmăresc despre obiceiurile pe care le are micuțul, despre programul lui sau despre felul în care acționează ea ca părinte. Ce face zilnic pentru fiul ei? Puține mame își pot permite să facă asta. ,,Stau pe scări, trimit email-uri, ascult păsărelele”, a declarat vedeta.

Multe mame abia așteaptă momentul în care copiii lor ajung la grădiniță pentru a avea câteva ore libere pentru ele sau pentru a se ocupa de job ori de activitățile de acasă.

Lili Sandu este la polul opus și nu poate să se desprindă de micuțul ei nici în acea perioadă. Mai exact, Silviu a fost cel care a mărturisit că face un anumit lucru pentru psihicul ei mai mult decât pentru fiul său.

Thomas a ajuns la vârsta la care trebuie să intre în colectivitate. Lili și Silviu Țolu au ales o grădiniță privată pentru a face pasul cel mare.

Bruneta și-a propus inițial să stea o săptămână alături de băiețel la grădiniță pentru a vedea dacă este nevoie de ea în timpul acomodării cu colegii și educatoarele. Acea săptămână s-a transformat în luni. Femeia îl așteaptă pe TJ câte cinci ore în timpul programului.

„Lili încă merge la grădiniță și îl așteaptă pe Thomas acolo. Am fost amândoi în prima zi de grădiniță, nu am plâns sau cel puțin nu am văzut-o eu, că am lăsat-o acolo și am plecat la birou”, a dat-o de gol tatăl fiului ei.

„Nu știi tu, dar m-am ascuns în mașină și am plâns. E etapa aia când simți că e mare, că pleacă de lângă tine, că urmează să se ducă la școală la Harvard și după aia să se însoare. Am zis Harvard? Scuze. Tati a fost la ASE și el vrea ca Thomas să-i calce pe urme, dar eu aș vrea Harvard.

Revenind însă în prezent, la grădiniță. Am plâns în prima lui zi de grădiniță și, da, recunosc, încă mă mai duc pentru că este superbă grădinița. Este în mijlocul pădurii și mă încarcă așa”, i-a răspuns amuzată și Lili Sandu. (Sursa: ego.ro)