Like Creața a publicat primele imagini cu fiica ei. Micuța e pur și simplu adorabilă

Veștile bune se mută din nou din offline în online. Like Creața, tânără cu peste jumătate de milion de urmăritori, a născut o fetiță perfectă sănătoasă în urmă cu câteva zile. Mămica a publicat deja primele imagini cu minunea ei.

Like Creața a născut. Vedeta a publicat primele imagini cu fiica ei

Like Creața, vedetă în mediul online, a născut duminică, 7 martie, o fetiță. Aceasta a dezvăluit în urmă cu câteva zile și numele acesteia, Eza Ștefania, când a postat și mai multe imagini de la prima întâlnire cu micuța. Proaspăta mămică este mai fericită ca niciodată alături de bebelușul ei.

„Hello, world!!!💖 Eu sunt EZA STEFANIA🥰 Nu e frumos sa stau cu spatele, dar mami zice ca-s prea dulce si nu vrea sa ma vada cineva si sa ma fure:)) mai ales acum cand nu poate alerga 🙂 inca nu s-a recuperat in totalitate dupa cezariana🙈 daaa, stiu, v-a tot zis ca o sa nasca natural, chiar a incercat, si eu, amandoua am facut tot ce am putut.

Imi zice luptatoarea mea😍Nu intru in detalii pentru ca e tare sensibila acum, ati vazut postarea ei de saptamana trecuta, plange si cand se uita la mine:) o sa va povesteasca ea candva. (…) Va pup tare si abia astept sa ne vedem si “face to face”:)) PS: de azi sunt acasa doar cu mami si cu tati, abia astept sa-i vad cum se descurca cu mine:))”, a transmis tânăra pe rețelele de socializare.

Fanii au copleșit-o cu mesaje de felicitare

„Felicitari!!! Multa multa sanatate si sa va bucurati de ea!! E o scumpa!!!❤❤❤❤❤❤🥰😇”, „Cel mai frumos cadou de ziua femeii. Sa îți petreci ziua acasă, cu minunea ta în brațe! Felicitări!! Și La multi ani de ziua mamei!”, „Sa fiți sănătoase și sa va bucurați de mică prințesa!”, sunt câteva dintre sutele de mesaje primite de Creața.

Like Creața a devenit celebră pe Internet prin prisma proiectului ”LikeOne”, pe care l-a desfășurat alături de Ruxi.