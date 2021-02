Lidl România, anunț vital despre produsele proprii. Toți clienții trebuie să afle ce se întâmplă

Lidl România face un anunț important despre propriile produse. Astfel, clienții o să observe, încet-încet, cum dispar unele alimente preferate de ei. Ce plan are însă lanțul de supermarket-uri?

Lidl România, anunț vital despre produsele proprii

Lidl România anunță deci o schimbare la produse sau, mai exact, la calitatea acestora. Acest lanț de supermarketuri și-a propus ca până în anul 2025 să se reducă cantitea de zahăr sau de sare din produsele lor. Prin urmare, până în 2025 aur urma să scadă cu până la 20% cantitatea de zahăr și de sare din produsele Lidl în toată țara, fapt ce ar putea avea un impact important asupra sănătății clienților lor. Aceasta măsură face parte dintr-o campanie de sustenabilitate pe care Lidl a inițiat-o încă 2019 șo se va termina peste patru ani, conform site-ului lanțului de supermarket-uri.

„Una dintre rezoluțiile noastre este ca, până în anul 2025, să reducem cu până la 20% conținutul de sare și zahăr adăugat din produsele marcă proprie, proces pe care l-am demarat deja în 2019.”

Cu toate acestea, reprezentanții Lidl, nu au spus, până la ora actuală, în care dintre produsele Lidl au fost reduse cantitățile de zahăr și de sare. De menționat este că Lidl este unul dintre cele maiapreciate lanțuri de supermarketuri din România și chiar printre puținele care și-au asumat astfeld e angajamente pentru clienții din România.

Ce magazin Lidl a stârnit controverse

Un magazin Lidl a iscat o controversă mare în Bran. Construcția lui în zona anunțată de autorități ar putea un impact negativ în comunitate. Cei ce locuiesc în apropiere spun că locația aleasă nu va face decât să distrugă producătorii locali, ducându-se și la dispariția unui număr mare de locuri de muncă. Astfel, directorul executiv al Asociației „Bran-Moeciu-Fundata”, Laurențiu Drăgan, a spus, pentru Gândul, că revolta oamenilor din Bran se îndreptă către magazinul Lidl, ci numai asupra locului în care va fi construit.

„Nu am nicio problemă cu ideea de a ridica acest supermarket Lidl în Bran, însă locația aleasă nu este una de natură să aducă plusvaloare comunității noastre. Prin venirea în acea locație a supermarketului Lidl, va fi afectat tot sectorul comercial din centrul Branului, mai exact micile prăvălii din centru vor rămâne fără clienți.

Terasele, barurile din centru vor avea de suferit, pentru că turiștii vor alege să cumpere mult mai ieftin, iar micile afaceri locale din centru vor fi puternic afectate. Un lucru deloc de neglijat ar fi comparația cifrei de afaceri realizate de un magazin Lidl și cifra de afaceri a micilor negustori din centrul Branului, raportat la numărul de angajați. (…)

Vor aduce angajați din alte părți, ceea ce înseamnă că – sub aspectul locurilor de muncă – nu există plus-valoare pentru comunitatea noastră, apar doar deservicii. Sub aspect economic, așa cum spuneam, vor fi afectate foarte multe familii. Nu în ultimul rând, trebuie adusă în discuție mobilitatea urbană. Vor fi afectați nu numai locuitorii din Bran, ci și vecinii noștri din Fundata sau Moeciu, plus turiștii care se deplasează către acele zone. Riveranii vor avea mari probleme în ceea ce privește zgomotul, aglomerația etc”, a spus Laurențiu Drăgan, pentru Gândul.