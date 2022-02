Lidl România, anunț surpriză pentru români! Oferă gratuit așa ceva. Cum pot clienții beneficia de ofertă

Lidl România a făcut un anunț surpriză pentru români. Lanțul de supermarketuri a anunțat în mod oficial că oferă gratuități pentru clienții din toată țara care aleg să își facă cumpărăturile din magazinele Lidl. Lanțul de supermarketuri LDL România s-a gândit, prin urmare, să le ofere românilor posibilitatea de a primi gratuit premii frumoase dacă participă la o anumită promoție.

Ce oferă Lidl România gratuit

Lidl România a pornit o campanie cu produsele Italiamo în prim-plan, ele fiind și cele ce sunt oferite spre achiziție în mod regulat de Lidl clienților, dacă sunt interesați.

Cei care cumpără astfel de produse pot câștiga de la Lidl România un frigider Fram, 5 masini de făcut paste, dar și 10 vouchere în valoare de 200 de LEI fiecare, așadar există premii speciale pentru fiecare dintre clienții interesați.

Clienții Lidl trebuie să cumpere produse în valoare de minimum 70 de lei din oricare dintre magazinele din țară, dar este obligatoriu ca printre ele să fie și un produs Italiamo, pentru ca ei să poate fi înscriși la această promoție. Iar șansele de câștig se dublează, spun cei de la Lidl România, dacă clienții se înscriu în promoție și publică chiar și o rețetă italiano-românească pe Facebook și dă tag către companie.

De precizat este că Lidl România a organizat concursul special pentru ca românii să se poată bucura de ofertele speciale ale produselor pe care le are la vânzare. Lidl România va alege, evident, câștigătorii, abia după ce se finalizează concursul. Lidl România mai are însă și alte promoții speciale, disponibile pe site, cu premii oferite în mod gratuit la ora actuală.

De azi, Lidl scoate pe piaţă un produs care va face furori

Lidl lansează pe piață un produs care va face furori. Astfel, începând cu data de 10 februarie 2022, în toate magazinele Lidl din România va fi disponibilă brățara de fitness Silvercrest, la un preț de necrezut. Acest dispozitiv are capacitatea de a înregistra numărul de pași, distanța parcursă, momentele de activitate, monitorizare a somnului, precu, și estimarea caloriilor consumate. Mai multe detalii și specificații despre brățara Silvercrest scoasă la vânzare de Lidl vezi AICI!

Despre Lidl

Lidl reprezintă un lanț de magazine de tip discount fondat în Germania, operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG ce are sediul în orașul Neckarsulm. Lidl are peste 10.000 de magazine la nivel internațional, situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, dar și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală, Europa de Nord și Europa de Est.