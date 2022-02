Ce salariu are un angajat Lidl din Franța. Mai că îți vine să te muți acolo!

Ce salariu are un angajat Lidl din Franța? Acesta este cu mult mai bine plătit decât cei care lucrează la același retailer din România. Cu siguranță unii se vor gândi să se mute acolo după ce vor auzi cât câștigă pe lună persoanele care muncesc la celebrul supermarket. Chiar Lidl a făcut recent publice salariile pentru posturile disponibile pentru sediile din Franța. Care este diferența?

Salariul unui angajat Lidl din Franța: cât câștigă față de un român care lucrează la retailer-ul din țara noastră?

Lidl este cel mai mare retailer din România și are de ani buni clienți fideli care adoră să facă doar aici cumpărăturile. Supermarket-ul a făcut recent publice salariile pentru posturile disponibile în Franța. Pentru aceeași muncă prestată, un salariat din țara noastră este remunerat cu mai puțin de jumătate.

Conform retail.ro, un casier-șef primește în Franța 1.630 euro brut pe lună, 1.695 de euro după un an și poate ajunge la 1.752 de euro brut pe lună după doi ani de vechime în cadrul companiei. De asemenea, în cazul acestuia este vorba și despre un contract permanent.

Un responsabil de magazin are pentru un contract de muncă de 42 de ore pe săptămână salariul de aproximativ 38.260 de euro pe an în timpul pregătirii sale, peste 43.000 de euro brut/an la preluarea funcției și peste 45.000 de euro brut după un an, iar la doi ani vechime poate ajunge și la 47.255 de euro.

Un lucrător comercial primește un contract permanent de 30 de ore/săptămână și un salariu de 1.400 de euro brut la angajare. Acesta ajunge la 1.480 de euro brut pe lună după un an și la suma de 1.530 de euro brut lunar după doi ani de la angajare.

Care sunt salariile în România?

Casier/lucrător comercial – 3.000 de lei + bonusuri

Manager de magazin – 5.300 de lei

Junior Consultant- 5.500 lei + tichete de masa de 200 lei + bonus de 600 de lei/an

Lucrător comercial în Baia Mare – 1500 de lei

Manager – 4.000 de lei + bonus 4000 de lei/an

Manager Asistent în București – 3.600 de lei

Asistent Achizitii în Capitală- 4.100 de lei

Vânzător comercial în Cluj – Napoca – 2.700 lei + bonus de 1200 de lei/an

Casier/lucrător comercial în Oradea – 2300 de lei + bonus 1200 de lei/ an + tichete de masa de 300 de lei + alte bonusuri de 3000 de lei/lună.

Lidl face parte din grupul Schwarz și are sediul central la Neckarsulm. Acesta este una din companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga lume și acum operează în aproximativ 10.800 de sedii și peste 160 de centre logistice în 29 de țări. Magazinul are peste 45.000 de angajați în Franța și peste 1.600 de magazine.