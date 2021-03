Lidl România, anunț important pentru clienți. E valabil începând de azi, în toată țara

Lidl România aduce o nouă veste pentru clienții săi. Anunțul este valabil începând de azi, în toate magazinele din lanțul celerbul din toată țara. Iată ce a pregătit Lidl pentru români?

Nouă veste pentru clienții Lidl România. Cu ce anunț vine lanțul de magazine?

Celebrul lanț de magazine a anunțat care sunt protestele care au intrat de luni, 29 martie. Printre acestea se găsesc unelte cu acumulatori și multe altele de mare nevoie în jurul casei. Unii dintre români s-ar arătat interesați de ferăstrăul pendular marca Parkside, care costă 149 de lei.

Acesta are șase unghiuri de tăiere și include și lumină LED pentru o mai mare precizie. De asemenea, adâncimea maximă de tăiere este de 80 mm în lemn, 5 mm în metal și 12 mm în aluminiu. De folosință li s-au părut multora și șurubelnița cu acumulator marca Parkside Me, care vine cu mai multe accesorii și are o cutie pentru transport.

Dispozitivul are mandrină din metal și se găsește la prețul de 139 de lei. Ea are motor fără perii și oferă astfel un cuplu maxim de 10 Nm, are încărcare de la zero a acumulatorului de 3 Ah, durează 60 de minute și atrage atenția faptul că are mufă USB-C, de mare folosință.

Un alt produs este pistolul cu acumulator cu funcții de compresor și pompă de aer, fiind folosită pentru umflarea anvelopelor bicicletelor. Acesta are display LED, lampă încorporată și costă 149 de lei. De asemenea, vine și cu un încărcător. Din oferta actuală face parte și o baghetă LED, marca Livarno Lux, care costă 45 de lei, alături de cele 16 LED-uri care oferă o luminozitate de aproximativ 900 de lm.

Lidl anunță o nouă donație pentru Centrul Step by Step

„În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020, clienții Lidl s-au implicat în susținerea organizației World Vision România, în cadrul campaniei de donații la casele de marcat desfășurată în magazinele retailerului.

Suma de peste 96.000 de lei strânsă cu ajutorul clienților a fost suplimentată de către Lidl până la valoarea de 195.000 lei, pentru ca World Vision România să reamenajeze cu ajutorul acestor fonduri o serie de școli din zone defavorizate. În continuare, până pe 30 iunie 2021, Lidl organizează o nouă campanie de strângere de fonduri dedicată centrului Step by Step, pentru modernizarea învățământului și susținerea educației timpurii”, arată corporate.lidl.ro.

-Ajutor de nădejde împreună cu #salvațicopiiiromânia