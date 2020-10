Lidl România a făcut anunțul pentru milioane de clienți. Ce primesc românii din acest moment

Lidl România are un anunț important pentru clienții din România, așadar iată ce primesc aceștia în plus când își fac cumpărăturile din toate magazinele sale.

Lidl România a făcut anunțul pentru milioane de clienți

Lidl România a făcut în această săptămână un anunț important, după un mic teasing care să atragă atenția întregii lumi. Dar nu, lanțul de supermarket-uri nu a avut infrastrctura atacată de un hacker, ba din contră, a lansat un nou serviciu pentru clienți. Ne referim aici la noua aplicație Lidl Plus, care le permite clienților să beneficieze de noi oferte speciale pe care Lidl România le are disponibile în toate magazinele din țară.

Zilele trecute, Lidl România a lansat aplicația pentru toate telefoanele cu sistem de operare iPhone și Android, iar cu ajutorul ei oricine poate să profite de reduceri în plus pentru toate produsele ce sunt disponibile în cadrul magazinelor sale. Lidl România prezintă aplicația aceasta precum un hack pentru cumpărăturile pe care le fac clienții săi în toată țara în momentul de față și asta pentru că aceștia se pot bucura de reduceri ce până acum nu au mai fost dispnibile pentru cineva.

Oferte suplimentare și reduceri

Astfel, Lidl România vrea ca toți clienții săi să profite de ofertele suplimentare pe care le are la anumite tipuri de produse pe care le comercializează în această perioadă, așadar trebuie toți să fie atenți și să instaleze aplicația lanțului de supermarketuri. Luând în considerare și faptul că Lidl România nu are și un magazin online, la fel ca alte supermarketuri, este bine ca clienții să fie atenți la această aplicație pentru a vedea ce oferte grozave pot găsi, fără să fi știut că ele există însă.

Lidl Romania nu are ofertele din LIDL Plus disponibile altundeva, dar dacă vă efectuați cumpărăturile folosind această aplicație, mai beneficiați, de asemenea, și de puncte speciale la cumpărături, plus alte surprize oferite exclusiv acolo. Lidl România a gândit totul precum un sistem de fidelizare a clienților săi, așa cum mai există și Kaufland Card, spre exemplu, și de aceea este bine să vă instalați aplicația pentru a vă bucura chiar de acum de gratuități în cazul în care faceți mai multe cumpărături de la lanțul de magazine.

De asemenea, Lidl Romania distribuie gratuit aplicația sa prin App Store și Google Play Store, așadar o puteți căuta în aplicațiile din telefoane care vă facilitează accesul la aceste magazine, putând fi instalată imediat.