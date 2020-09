LIDL România a făcut anunțul acum! Ce aduce Carla’s Dreams clienților

Lanțul de magazine german Lidl lansează o aplicație pentru clienți, iar solistul Carla’s Dreams se implică în proiectul digital. Aplicația lansată de Lidl se numește Lidl Plus, iar elementul central al acestei campanii este reprezentat de personajul Plus, și anume, un hacker interpretat de Carla’s Dreams, este anunțul reprezentanților companiei, potrivit paginademedia.ro.

LIDL România a făcut anunțul acum!

Astfel, campania celor de la Lidl s-a desfășurat în două etape. Ea a debutat cu un teasing care simula un atac cibernetic vizând platformele online Lidl, efectuat de un personaj misterios care este mereu în căutarea celor mai bune oferte.

Reveal-ul îl deconspiră pe Hacker-ul Plus, care este interpretat de Carla’s Dreams, ce dezvăluie cum orice client poate fi hacker-ul perfect și se poate bucura de avantaje la cumpărături, ajutându-se de aplicația mobilă Lidl Plus.

Lidl a lansat un tease de 30 de secunde pe surprize.lidl.ro și un vizual cu un personaj misterios. Astfel, hackerul a „atacat” platforma online, aflând care sunt prețurile și ofertele pregătite de companie. Dar acest „hacker” a apărut și pe conturile Lidl de pe Facebook, Instagram și Youtube. S-a dovedit că este vorba despre aplicația Lidl Plus, prima platformă de loializare a companiei în România.

Ce spune Oana Radu, Marketing Director Lidl România, despre noua aplicație

„Lidl Plus este o platformă digitală de loializare pe termen lung, dinamică și interactivă, dezvoltată în jurul clienților Lidl, pentru a-i surprinde cu beneficii în plus la cumpărături. Am pornit de la un insight despre cei mai fideli clienți Lidl, care știu în detaliu ofertele din magazinele noastre. (…)

La fel ca pentru toate proiectele noastre de amploare, am abordat o rută creativă care iese din tiparele industriei din care facem parte. (…) Am creat personajul Hacker-ului Plus și am subliniat prin intermediul lui cele mai importante beneficii ale aplicației Lidl Plus.”

Ce beneficii are aplicația Lidl Plus?

Oferte: acestea iau forma unor reduceri și promoții de care clienții pot să beneficieze prin scanarea cardului digital, înainte de a efectua plăta.

Cupoane: prin intermediul lor, clienții au acces la promoții, reduceri procentuale sau prețuri speciale care sunt aplicate pe cantitatea de produse achiziționate. De asemenea, cupoanele se activează din meniul aplicației înainte de a scana cardul Lidl Plus la casa de marcat.

Taloane răzuibile : ele pot ascunde premii, cum ar fi cupoane de reducere cu valabilitate limitată la diverse categorii de produse. Astfel, clienții pot primi un talon răzuibil digital, în urma autentificării la casa de marcat cu acest card de fidelitate Lidl Plus și plății cumpărăturilor.

Clienții mai pot vedea și:

Istoricul cumpărăturilor: prin această funcție, ei au acces la istoricul bonurilor de cumpărături în format digital, pe care sunt afișate toate beneficiile Lidl Plus folosite, iar cu ajutorul bonurilor digitale de cumpărături, clienții pot să returneze produsele, fara a fi nevoie să le păstreze în format fizic.

Broșuri digitale cu ofertele Lidl: clienții au acces la cataloagele săptămânale, iar prin intermediul lor pot vedea ce produse și oferte sunt disponibile înmagazinele Lidl din țară.

De asemenea, aplicația Lidl Plus poate fi descărcată de pe Google Play sau App Store. Clienții mai trebuie să își creeze un cont și să selecteze magazinul Lidl cel mai apropiat.