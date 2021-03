Lidia Buble, un pericol pe șoșele. S-a dat de gol la TV, ce nu știe să facă la volan

Lidia Buble a venit azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a făcut dezvăluiri de senzație. Aceasta a fost supusă unui test cu semne de circulație, având în vedere că este posesoarea unei mașini de lux.

Lidia Buble este șoferiță de aproximativ un deceniu, iar în prezent conduce o mașină sport, și anume, un Ford Mustang, iar cel mai ieftin model este de 50.000 de euro, iar modelul poate ajunge și la 75.000 de euro. Aceasta a mărturisit că în cei zece ani de când conduce, a avut doar două evenimente în trafic, dar nu majore, ci s-au soldat cu niște zgârieturi pe mașină. Lidia Buble a spus că conduce cu mare atenție, dar recunoaște că îi place viteza. Însă se consideră un șofer foarte bun. Cu toate acestea, Lidia Buble recunoaște că are probleme cu unele semne de circulație și că i-ar fi frică acum să mai dea examenul pentru permis auto.

”Doua evenimente am avut in trafic, dar nu grave. Conduc cu atentie, dar trebuie sa recunosc ca imi place viteza. Dar sunt un sofer foarte bun. Nu mai semnele, efectiv nu le mai stiu. In ziua de azi e mai simplu cu waze-ul. Daca ar fi sa mai dau examenul de permis, mi-ar fi frica”, a spus Lidia Buble, care a greșit însă la mai toate întrebările testului cu semne de circulație, dat, în direct, de Cove, la ”Vorbește lumea”.