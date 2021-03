Lidia Buble și-a luat mașină de fițe. Bolidul care costă cât un apartament în București

Lidia Buble se mândrește cu noua sa achiziție! Cunoscuta cântăreață și-a etalat noul bolid la recenta plimbare. Mașina sa costă cât un apartament în București. Cum arată și ce a șocat la apariția sa pe străzile din Capitală?

Lidia Buble a luat o decizie cu care i-a surprins pe unii dintre fani. Vedeta nu a mai ținut cont de nimeni și de nimic, mai cu seamă de vreme, astfel a ieșit într-o vestimentație total nepotrivită vremii din bolidul cel nou pe care îl încălzise anterior pe străzile din București. Mașina e un Ford Mustang, iar cel mai ieftin model e 50.000 de euro și poate ajunge chiar și la 75.000.

Fotoreporterii impact.ro au surprins-o purtând o bustieră sport, un sacou negru și o pereche de blugi, cu toate că afară ningea ca-n povești. Mai exact, solista era „pregătită” pentru un prânz în oraș. Vizibil zgribulită, vedeta s-a îndreptat direct spre restaurant, ieșind fără masca de protecție din automobilul cel noi.

Se zvonește că holurile de la Antena au devenit un soi de „Din dragoste” după ce Răzvan Simion s-ar fi despărțit de bruneta alături de care a apărut în repetate rânduri. Colegul de platou al lui Dani Oțil ar atenta la inima Ramonei Olaru, care este de asemenea liberă „de contract”.

Povestea trecută dintre Lidia și Răzvan nu a fost dată uitării, astfel fanii au văzut noul scenariu a doi oameni care încă-și poartă respect și care încă formează o echipă bună. Cântăreața susținea cu ceva timp în urmă cu povestea lor de dragoste s-a transformat în cea mai frumoasă prietenie.

”Cu riscul de a fi mâine pe prima pagină în toate tabloidele, dar îmi asum și știți că sunt sinceră și nu am ce să ascund. Da, încă îl iubesc pe Răzvan, însă nu în modul în care poate vă imaginați voi. S-a transformat într-o prietenie, nu știu. Este o altfel de dragoste.

Este managerul meu și omul care mă susține cel mai mult în cariera mea și pe drumul pe care eu am ales să merg și căruia vreau să-i mulțumesc din suflet. Chiar pregătim niște proiecte super faine și curând vine și piesa nouă”, a declarat Lidia Buble pe contul său de Instagram.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”

Lidia Buble