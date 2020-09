Lidia Buble s-a destăinuit după despărțirea de Răzvan Simion. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele săptămâni de relație

Lidia Buble vorbește pentru prima oară punctual despre despățirea de Răzvan Simion. Ce s-a petrecut între ei în ultimele săptămâni de relație? Aceasta a ales să se vindece în fața fanilor. Ce mesaj a postat vedeta în mediul online?

În timpul în care Răzvan s-a afișat deja public alături de noua cucerire, Lidia o ia cu pași mici. Aceasta abia acum vine în fața fanilor cu un mesaj despre relație. Amintim că cel care a anunțat oficial despărțirea dintre cei doi a fost tot prezenatatorul de televiziune, care mărturisea că nu-i mai este de ajuns Lidiei. Astfel, despărțirea la care nimeni nu s-ar fi așteptat, a avut loc extrem de repede. Lidia a plecat la părinții săi, iar Răzvan s-a retras în liniștea căminului lui, mai cu seamă că emisiunea pe care o prezintă alături de Dani Oțil era pusă pe pauză. Cântăreața a făcut o confesiune dureroasă despre separarea de cunoscutul matinal.

Artista a lansat melodia „Vino, du-te”, alături de Vunk, iar fanii sunt de părere că versurile vorbesc despre eșecul personal din relațiile ambilor soliști. Blondina i-a spus adio partenerului său și tot în vara aceasta Cornel Ilie a pus capăt mariajului cu mama celor doi copii ai săi. „Despre nehotararea ce se instalează in inima cuplurilor atunci cand nimic nu a mai ramas de spus sau de trait dar niciunul dintre ei nu poate lua o decizie. Vino… du-te, Lasa-ma si nu ma lasa… un joc al emotiilor in care multi se regasesc. Imi doream de mult timp o.piesa de la Trupa Vunk..si uite ca am reusit in toamna asta sa am o piesa ca o confesiune.❤️”, a fost mesajul din descrierea clipulețului postat pe instagram.

„Nu suferă din dragoste după Lidia”