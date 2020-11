Lidia Buble, reacție fără precedent pe internet. Le-a răspuns tuturor în versuri

Lidia Buble i-a șocat pe unii din urmăritorii ei din mediul online. Artista a decis să le răspundă fanilor ei într-un mod inedit, așa că s-a gândit să o facă în versuri. Cum a arătat replica acesteia?

Lidia Buble este din ce în ce mai mult ținta criticilor foarte dure din partea publicului. Încă de când a început să umble mult la stilul ei vestimentar și să încerce cât mai multe pe partea de make-up și hairstyle, artista a fost aspru judecată. Noile modificări nu i-au adus multe vorbe bune fostei iubite a matinalului de la Antena 1. Celebra solistă nu stă pe gânduri și nu se dă la o parte când vine vorba să le dea și ea o replică. Recent, blondina a decis să-i pună la punct pe răutăcioși și să le transmită un mesaj, dar nu oricum, ci în versuri. Se pare că blondina a găsit exact modul prin care să le vină de hac și să se și amuze pe măsură.

„Cât timp îmi mai analizați voi nasul ăsta a d@#$% de sexy… eu mă duc să mai fac un HIT și poate niște cumpărături! MWAAAH!”, a transmis Lidia Buble pe contul ei de Instagram, cuvinte pe care le-a spus cu un ușor ritm. Artista e mândră de nasul ei, nu se simte complexată în niciun fel și a mărturisit deja în repetate rânduri că atunci când nu se va mai simți bine în pielea ei va apela la măestria medicilor esteticieni. „Sunt atât de sexy cu nasul ăsta mare. Imi dă o senzualitate aparte […] l-aș face și mai mare dacă aș putea. Voi nu știți să apreciați creația lui Dumnezeu. Voi apreciați mai mult ce iese din mâinile doctorilor. Tot ce este natural este sexy, frumos și elegant și orice mai vreți voi”, a scris aceasta.

Lidia a răspuns întrebărilor fanilor despre relația pe care o mai are acum cu Simion, adică strict profesională. Cei doi încă mai lucrează împreună.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”

Lidia Buble