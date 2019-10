Lidia Buble, nume inedit pentru fetiţa ei. Extrem de puţini români şi-au botezat copilul aşa

Lidia Buble a susținut, de nenumărate ori, în cadul interviurilor pe care le-a acordat de-a lungul timpului, că vrea să aibă o familie mare. Aceasta are mulți frați, lucru care a făcut-o să-și dorească același lucru și pentru viitorul ei, spunând că modul în care a crescut a fost unic și a dezvoltat-o altfel. Ce nume a ales pentru fetița sa?

Lidia Buble și Răzvan Simion trăiesc o frumoasă poveste de dragoste deja de câțiva ani buni. Cunoscuta cântăreață a susținut mereu că adoră copiii și că vrea să devină mamă cât de curând, mai ales că vrea să aibă o familie numeroasă, la fel ca cea în care a crescut. De curând, artista a dezvăluit că dacă ar avea o fetiță s-au numi Hadasa. Este un nume extrem de puțin auzit, care are o însemnătate aparte pentru solistă. Lidia a răspuns unor întrebări, de pe o rețea de socializare, despre viața sa și în special despre familie. Întrebată dacă ar vrea să devină mamă, artista a răspuns:

Cu toate că s-a luptat o vreme cu depresia, după cum a susținut în cadul unei emisiuni, acum se află într-o stare excelentă și este din ce în ce mai dornică să devină mamă pentru prima oară. Un ajutor de nădejde ar fi iubitul său, Răzvan Simion, care are deja o pregătire aparte, datorită faptului că are deja doi copii cu fosta soție.

“Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas. La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă “Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie? Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”

Lidia Buble