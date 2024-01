Lidia Buble, nostalgică după sărbătorile din copilărie: “Se mânca în ture. Nu aveam loc cu toții la masă. Eram peste 50 de persoane!” EXCLUSIV

După cum știm, Lidia Buble face parte dintr-o familie numeroasă. Nu are nici mai mult, nici mai puțin de 10 frați. Bineînțeles, Sărbătorile în familie erau de poveste, căci aceștia se strângeau în număr cât mai mare în casa părintească. Lidia a crescut într-un apartament cu 4 camere din Deva, iar cei 11 frați dormeau în paturi suprapuse. Artista și-a amintit cu drag de vremurile copilăriei, iar într-un interviu exclusiv pentu Playtech Știri, vedeta ne-a relatat câteva întâmplări din perioada Sărbătorilor.

Vedeta a copilărit în Deva, într-un apartament de 4 camere. Lidia face parte dintr-o familie numeroasă, fiind al patrulea copil al familiei Buble. Artista are 4 surori și 6 frați cu care are și în prezent o relație extraordinar de bună. Lidia Buble ne-a vorbit despre copilăria sa, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Lorena, Diana, Elisei, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin, Iosif sunt cei 10 frați ai Lidiei. În plus, vedeta are 22 de nepoți și 354 de verișori.

Citește și: Când va îmbrăca Lidia Buble rochia de mireasă? Artista ne-a dezvăluit detalii neștiute din viața personală: “Dacă insistă” VIDEO EXCLUSIV – Playtech Știri

În cadrul unui alt interviu exclusiv pentru Playtech Știri, vedeta ne-a declarat că nu visa să ajungă cântăreață. A plecat de la casa părintească din Deva, în București, cu gândul de a deveni o mare gimnastă. S-a angajat ca bonă, pentru a-și câștiga traiul, iar apoi în domeniul auto. Ulterior, muzica a găsit-o, iar cariera sa este în continuă ascensiune de peste 9 ani, odată cu lansarea piesei „Noi simțim la fel”, care a strâns peste 33 de milioane de vizualizări pe Youtube.

„Nu știu dacă muzica a fost visul meu, dar este un fel de vis american trăit pe tărâm românesc. Eu am venit cu total alte gânduri în București. M-am visat o mare gimnastă, dar am dat-o în meseria de bonă, apoi am intrat în lumea auto. Am fost bonă cam un an și jumătate în București.

Cumva, consider că muzica m-a căutat pe mine, chiar a insistat să mă găsească și m-a găsit. Trebuie să recunosc că abia după câteva luni de carieră mi-am dat seama că este tot ce îmi doresc să fac pentru tot restul vieții mele!”, ne-a declarat Lidia, într-un alt interviu exclusiv pentru Playtech Știri.