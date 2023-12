Lidia Buble, viață demnă de un film! A fost bonă, iar acum este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Parcursul fascinant: “Muzica m-a căutat” VIDEO EXCLUSIV

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, dar nu multă lume știe cum a început parcursul ei în carieră. Ce-i drept, are o viață demnă de film. Lidia este născută în Deva și face parte dintr-o familie mare, căci are nu are nici mai mult, nici mai puțin de 10 frați. Vedeta a venit în București în urmă cu mai mulți ani. Visul său a fost să devină gimnastă, însă viața a avut alte planuri pentru ea, iar acum este decisă să își transpună viața într-o carte.

Lidia Buble a fost angajată ca bonă în București

Pentru a-și asigura traiul în București, Lidia s-a angajat, inițial, bonă pentru un copil. Visul său era să devină o gimnastă cunoscută, însă viața a avut cu totul și cu totul alte planuri pentru frumoasa Lidia Buble.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a povestit cum a fost, de fapt, parcursul său în carieră. Se pare că muzica a căutat-o pe Lidia, căci nu avea în plan să devină cântăreață.

“Nu știu dacă muzica a fost visul meu, dar este un fel de vis american trăit pe tărâm românesc. Eu am venit cu total alte gânduri în București. M-am visat o mare gimnastă, dar am dat-o în meseria de bonă, apoi am intrat în lumea auto. Am fost bonă cam un an și jumătate în București. Cumva, consider că muzica m-a căutat pe mine, chiar a insistat să mă găsească și m-a găsit. Trebuie să recunosc că abia după câteva luni de carieră mi-am dat seama că este tot ce îmi doresc să fac pentru tot restul vieții mele!”, ne-a declarat Lidia Buble, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Lidia Buble vrea să își transpună viața într-o carte

După cum ne-a povestit, Lidia Buble a avut un parcurs extraodinar în cariera sa. Frumoasă, ambițioasă și plină de talente, a plecat din casa părintească, a venit în București și a încercat să își asigure traiul, angajându-se în diferite domenii.

A fost bonă pentru un copil, apoi s-a angajat în domeniul auto, dar muzica a găsit-o într-un final. Ce-i drept, chiar are o viață demnă de un film și este gata să scrie o carte sau să își transpună viața într-un musical. Vedeta ne-a oferit mai multe detalii, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

“M-am gândit ca la un moment dat, ori să scriu o carte sau mai fain, ca să pot exprima mai bine ceea ce am trăit, să fac un serial, dar e mult spus, să zicem o mini serie, dar nu neapărat pe Netflix sau HBO sau poate printr-un musical. Vreau să exprim toată povestea mea, pentru că este spectaculoasă și chiar cred că merită să fie văzută și ascultată de un număr cât mai mare de oameni!”, ne-a mai spus Lidia Buble, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu