Lidia Buble, mesaj pentru noul iubit. Ce vrea să facă împreună cu acesta

În urmă cu o săptămână, Lidia Buble și Răzvan Simion s-au reîntâlnit ”live” după despărțire, în platoul emisiunii ”Neatza” de la Antena 1. El i-a rămas manager, iar, precum în mesajul care le anunța separarea, cei doi pare că au rămas foarte buni prieteni și construiesc proiectul muzical început. Resentimente nu au rămas, drept dovadă și recentele declarații ale artistei, care este dornică să primească în viața sa un nou început.

Lidia Buble a transmis un mesaj pentru viitorul iubit

Lidia Buble a răspuns unor provocări subtile în cadrul unui interviu pentru A List Magazine. Cântăreața a făcut declarații în mai multe direcții, a dezvăluit că și-a făcut un nou tatuaj și, la un moment dat, a atins și un subiect sensibil, poate, pentru moment: un viitor iubit.

Întrebată cum ar arăta un mesaj din poze pe care i l-ar transmite iubitului ei, artista a răspuns: „Bună întrebare! Nu mi s-a mai pus niciodată întrebarea asta! Bineînțeles că, probabil, aș trimite câteva poze pe care să le am în telefon cu noi doi și apoi aș începe să caut pe Google tot felul de locuri în care mi-aș dori să ajung”.

Pe de altă parte, dacă ar fi să ilustreze dragostea printr-o singură imagine, aceea ar fi una de familie: „Familia mea, cu siguranță. Pentru mine, familia este totul și da, cu siguranță, aceasta ar fi fotografia… împreună cu familia mea. Cred că spune totul, arată dragostea în cea mai pură formă a ei”.

Artista și-a făcut un nou tatuaj

Cât despre noutatea impregnată pe pielea sa, Lidia a povestit că nimic nu a fost întâmplător. Pe lângă piesa denumit astfel, solista spune că are o legătură aparte cu Luna, și cum se regăsea deja pe pielea sa, sub forma unui semn de naștere, a hotărât să îi facă și o pereche: „Am fotografiat Luna, nu vă pot arăta acum… eu am o relație foarte specială cu Luna, ca să spun așa. Pe lângă faptul că am și o piesă care se numește așa, «La Luna», (…), am și un semn din naștere cu o semilună pe mână (n.r.: arată la mâna stângă), iar pe spate, de curând, mi-am făcut și un tatuaj cu semilună”.