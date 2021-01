Lidia Buble a pățit-o. Nu mai poate să vorbească: ce s-a întâmplat cu artista

Lidia Buble nu are o perioadă prea bună. Aceasta le-a spus fanilor că o doare îngrozitor gâtul, iar acum a anunțat că deja nu mai poate să vorbească. Și așa, Lidia Buble a ajuns pe mâna medicilor.

Lidia Buble trebuie să depășească o problemă destul de neplăcută de câteva zile. Și cum pentru orice artist este importantă vocea, Lidia Buble le-a povestit fanilor că se confruntă cu dureri insuportabile de gât în așa măsură în care nu mai poate bea apă și să mănânce.

În cele din urmă, artista a decis să meargă la medic, iar specialistul i-a recomandat Lidiei Buble să facă o pauză vocală pentru următoarele zile. Iar Lidia Buble a publicat pe pagina de socializare un clip video în care nu a vorbit, însă a ținut să precizeze că trebuie să facă injecții și să ia antibiotic ca să-și revină.

Despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a generat un val de stupoare, mai ales că erau de cinci ani împreună. Lidia Buble pare însă că mai are sentimente pentru Răzvan, cel puțin asta a lăsat să se înțeleagă prin răspunsurile date pentru fani pe rețelele de socializare.

Dacă Lidia Buble este în prezent singură, se pare că matinalul de la Antena 1 și-a refăcut viața amoroasă.

”O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen. Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit”, scria Răzvan Simion la momentul despărțirii de Lidia Buble.