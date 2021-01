Ce i-a transmis Lidia Buble lui Răzvan Simion, la 7 luni de la despărțire. Prezentatorul de la Antena 1 va fi uimit

Despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion genera un adevărat val de stupoare. Deși cei doi se afișau ca fiind fericiți, în spatele ușilor închise era cu totul altceva. La aproape un an de la despărțire, Lidia Buble încă mai are sentimente pentru Răzvan. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă, prin răspunsurile date fanilor pe rețelele de socializare.

Deși fiecare cu viața lui, după ruperea relației, Răzvan Simion având o nouă relație, iar Lidia Buble cu apariții șocante în media, solista încă vorbește la superlativ de fostul iubit. În ultima perioadă, din lipsă de activitate artistică, Lidia Buble are aproape zilnic dialoguri cu fanii ei pe Intagram.

Dialoguri în care vedeta răspunde la diferitele întrebări adresate de fani, unele despre carieră, altele mai indecente, despre viața personală. Într-un ultim dialog purtat cu fanii pe Instagram, Lidia Buble a fost întrebată despre Răzvan Simion, din mai multe puncte de vedere.

Încă de la începutul relației Răzvan a devenit și managerul ei artistic, cel care se ocupă de concerte, evenimente, etc. Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu, spune Lidia Buble, Răzvan a rămas în continuare managerul ei, și este foarte mulțumită de cum decurg lucrurile. Vedeta, întrebată despre acest aspect pe Instagram, a răspuns cât se poate de sincer:

Niciunuia dintre cei doi, Răzvan și Lidia, despărțirea nu le-a făcut bine. Fiecare a suferit în felul lui, dar viața merge înainte, având în vedere decizia luată. Lidia Buble se concetrează mai mult pe familie, petrecând mult timp cu ei, iar Răzvan, cu emisiunea la Antena 1 și noua sa iubită.

Cei de la Spynews.ro, l-ar fi surprins recent pe celebrul moderator matinal, alături de noua sa iubită, într-un restaurant de lux din capitală. Se pare că lucrurile merg într-o direcție bună, cel puțin pentru Răzvan Simion și noua sa iubită, cât despre despărțirea de Lidia, Răzvan spunea:

”O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen. Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit”, scria Răzvan Simion.