Lia Olguța Vasilescu, acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Informații care aruncă în aer scena politică

Acuzații, proverbe și replici acide pe scena politică. Lia Olguța Vasilescu se bazează pe Karma în privința lui Nicușor Dan. Reacția acesteia vine după ce, în urmă cu două zile, PSD l-a șicanat din nou pe candidatul dreptei la Primăria Capitalei.

18 iunie. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, a trimis un șir de basculante la conferința de presă susținută de Nicușor Dan în aer liber, în Sectorul 5. În momentul în care acesta a început să vorbească, șoferii de basculante au pornit motoarele și au început să claxoneze pentru a-l acoperi.

Camioanele erau inscripționate cu inițialele lui Daniel Florea. În timpul conferinței, a trecut și un tun cu apă de la primărie care a stropit jurnaliștii. Nicușor Dan a anunțat că va face plângere la Poliția Capitalei pentru tulburarea liniștii publice și a criticat administrația PSD pentru faptul că nu permite exprimarea punctelor de vedere.

Deputatul PSD Olguța Vasilescu a reacționat după ce Nicușor Dan a dat vina pe ”filonul comunist PSD” în a doua serie de întrerupei din conferința sa de presă. „Băieţaş, e o vorbă în popor: ce ţie nu-şi place, altuia nu-i face!”, a replicat Olguţa Vasilescu.

„Nicusor Dan plange de mama focului pe la tv ca se comporta si altii cu el cum se comporta USR cu ai nostri pe vremea cand era el presedinte acolo. „Cer bun simt de la viceprimarul Capitalei. Ar trebui sa isi exprime punctul de vedere fara sa deranjeze”. Baietas, e o vorba in popor: ce tie nu-ti place, altuia nu-i face! Mai tii minte cand stateai atarnat de tribuna parlamentului cu pancarta de gat si nu ii lasai pe deputatii PSD sa vorbeasca? Sau cum mergeai peste ei in conferinte de presa? Ai uitat? O sa-ti mai amintesti din cand in cand…”, a scris Vasilescu.