Olguța Vasilescu atacă PNL pe tema creșterii alocațiilor pentru copii

Plenul Parlamentului a devenit astăzi teren de luptă pentru grupurile parlamentare aflate în opoziție unele față de celelalte. S-au făcut acuzații de terorism economic și de subminare a economiei, toate la adresa PSD.

Astăzi pe agenda de lucru din Parlamentul României s-a aflat unul din cele mai sensibile subiecte din ultima perioadă, și anume Ordonanța de Urgență a Guvernului prin care se amână intrarea în vigoare a dublării alocațiilor până la data de 1 august 2020. Această amânare a fost justificată de Ludovic Orban, dar și de ministrul finanțelor, Florin Cîțu, acesta din urmă spunând că nu există banii necesari pentru a acoperi totalul sumelor ce ar trebui plătite către beneficiarii alocațiilor.

Florin Cîțu a mers mai departe acuzând fosta guvernare PSD de „terorism economic” și susține că Marcel Ciolacu și partidul pe care-l conduce vor prăbușirea economiei și că inițiativele social democraților nu au sursă de finanțare.

Cea mai înverșunată critică la această decizie a Guvernului a fost Lia Olguța Vasilescu, fostul Ministru al Muncii, aceasta afirmând în plenul ședinței că banii pentru aceste majorări există, în timp ce PNL, prin Florin Roman, a cerut eliminarea pensiilor speciale pentru a aduce bani la buget.

„Anul trecut când eram la guvernare, la legea bugetului a trecut un amendament al PNL pentru dublare a alocațiilor. Deși era prost făcut, am considerat că e oportun ca în Parlament să lăsăm alocațiile copiilor crescute și am căutat soluții. Nu ne-am plâns că n-avem bani, am găsit imediat bani. Anul acesta e aceeași situație. De data asta vine opoziția PSD, cu o lege care prevede dublarea alocațiilor.

Nu facem ca dumneavoastră să venim cu un amendament fără sursă de finanțare ci o să vă dăm și o sursă de finanțare. Este nevoie de o sumă de 3,2 miliarde de lei, bani pe care îi puteți lua de la bunuri și servicii. Reamintesc că în 2019 când aveam 28 de ministere erau 44 de miliarde, anul acesta având 14 ministere sunt cu 7 miliarde mai mult. Recomandarea noastră este să luați 3 miliarde pentru alocații, 4 miliarde să îi redirecționați către pensii. Noi venim și cu soluții, în ciuda faptului că domnul Cîțu ne-a catalogat ca teroriști economici. Nu mai aveți motive să nu creșteți alocațiile.”, a declarat Olguța Vasilescu în Parlament.