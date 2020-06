CTP a comparat agresiunea asupra lui Nicușor Dan cu protestele din 10 august. ”Aceste acțiuni sunt cât se poate de demne de Dragnea”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat în stilul său caracteristic incidentul în care a fost implicat Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, în timpul căruia a fost stropit cu dezinfectant de mai multe mașini de la salubritate.

După ce a văzut imaginile cu Nicușor Dan, celebrul gazetar a ajuns la concluzia că Liviu Dragnea este liber și încă se plimbă prin Partidul Social Democrat. Mai mult, a comparat incidentul din sectorul 5 cu violențele de la protestul din fața Guvernului, din data de 10 august, când manifestanții au fost stropiți de jandarmi cu tunurile de apă.

„Îi face un serviciu PSD-ul cu astfel de manifestări. Mie mi se pare altceva demn de remarcat, foarte important. Aici avem o reeditare in mic a ceea ce s-a intamplat in 10 august pe 10 august in Piata Victoriei. Ce faceau oamenii pe 10 august? Spuneau niste lucruri critice la adresa unei puteri. Si ce s-a adus impotriva lor?

Masini cu tunuri de apa, acum tulumbe cu dezinfectant. Si locul jandarmilor a fost luat de mustață ăla (…) De ce au fost batuti si gazati oamenii in piata? Sa nu mai strige ce strigau. Asa a facut si Badulescu cu dulapul. Fiecare cu ce poate. Acelasi mecanism (…) Ce imi spune mie asta este ca Dragnea este liber, merge prin PSD in continuare. Aceste actiuni sunt cat se poate de demne de Dragnea”, a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Digi 24.

Nicușor Dan, candidatul la Primăria Capitalei, a susținut o conferință în aer liber, în Sectorul 5 al Capitalei, unde a vorbit despre puşcăriile şi unităţile militare ce ar urma să fie construite în sectorul 5, conform Planului Urbanistic. În zonă au apărut însă mai multe utilaje de salubritate cu însemnele primarului Daniel Florea, care au început să facă ture în intersecţie şi să claxoneze. Mai mult, i-au stropit pe cei prezenți cu jeturi de dezinfectant.