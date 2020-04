Lia Bugnar, detalii despre ce nu se vede la Asia Express. ”Din 4 ore, am apărut 7 minute!”

Lia Bugnar și Maria Buză au părăsit Asia Express după o cursă pentru ultima șansă extrem de dificilă. Acum, show-ul de la Antena 1 s-a terminat și și-a ales câștigătorii, însă în spate au mai rămas multe. De această dată, peripețiile din Filipine și detaliile de culise sunt povestite cu mâhnire de o concurentă. Lia Bugnar a răbufnit pe Facebook. „Dintr-o acută nevoie de reparație, am să scriu aici pe măsură ce am să-mi amintesc, Asia mea așa cum nu am regăsit-o la televizor.”

Lia Bugnar, detalii despre ce nu se vede la Asia Express

După scandalul dintre CRBL și Oase, reality show-ul de la Antena 1 revine în atenția publicului la nici o săptămână de la difuzarea finalei din 22 aprilie. De această dată, ”amintirile îi chinuiesc”, căci peripețiile și detaliile de culise sunt povestite cu amărăciune de una dintre concurentele sezonului 3.

Lia Bugnar scoate la suprafață aspecte mai puțin știute despre emisiunea care a înregistrat audiențe uriașe și susține că ea și partenera ei de concurs au fost mai mereu ”taiate la montaj” și difuzate puțin pe post. Așteptările au fost contrazise de realitate, cel puțin asta spune acum scriitoarea, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

„Din 4 ore, eu și Maria am fost exact 7 minute și 20 de secunde, cel mai lung calup fiind de 50 de secunde”

„În ultima emisiune pe care am urmărit-o eu (după care la ultimele vreo 14 am renunțat să mă mai uit), din 4 ore, eu și Maria am fost exact 7 minute și 20 de secunde, cel mai lung calup fiind de 50 de secunde. Nu mă pricep la televiziune, nici nu-mi doresc să mă pricep (am revenit fără probleme la bunul meu obicei de a nu deschide televizorul sub nici un motiv vreodată) așa că presupun că realizatorii emisiunii au avut motivele lor să-și facă emisiunea așa cum și-au făcut-o, preponderent fără noi. Doar că întâmplările noastre acolo au existat și au fost ieșite din comun.

Așa că, dintr-o acută nevoie de reparație, am să scriu aici pe măsură ce am să-mi amintesc, Asia mea așa cum am trăit-o eu și pe care nu am regăsit-o la televizor. Am să-i proiectez eu aici, pe ecranul laptopului, din amintirea mea, pe oamenii aia cumsecade care ne-au dat când le-am cerut, fără să pretindă nimic în schimb. După care puteți uita”, este o parte din mesajul artistei.